במקום עניבה או תכשיט יוקרתי, כוכב "הכרישים" קווין או'לירי הופיע לטקס חלוקת פרסים עם אחד מפריטי הספורט הנדירים בעולם תלוי על צווארו | הכרטיס ההיסטורי של שחקני הכדורסל המיתולוגים, שנרכש בכמעט 13 מיליון דולר, שובץ במסגרת זהב ויהלומים של טיפאני והפך לאחד האביזרים היקרים שנראו אי פעם (בעולם)
שישה אנשים שתועדו מגיחים מתוך פתח ביוב באמצע הלילה ליד סופרמרקט כשר פופולרי, גרמו להקפצת כוחות משטרה גדולים ולגל שמועות על גופה שנמצאה במקום. משטרת ניו יורק מיהרה להרגיע, הזימה את השמועות וחשפה את האמת המשעשעת מאחורי התעלומה: מדובר ב"מחפשי אוצרות" שירדו למעמקי האדמה כדי לחפש זהב ותכשיטים אבודים שנשטפו ברחובות העיר (בעולם)
יותר מחצי מיליון אמריקאים חשבו שהם קונים כרטיס כניסה לעולם הטכנולוגי של דונלד טראמפ, אבל גילו שהם בעיקר מימנו חלום רטוב בשווי 59 מיליון דולר | בזמן שהתאריכים נמחקים מהאתר והייצור כלל לא החל, האותיות הקטנות חושפות: שילמתם 100 דולר? זה ממש לא מבטיח שתקבלו טלפון (חדשות בעולם)
תשכחו ממניות, זהב או קריפטו מתברר שהתשואה הגבוהה ביותר עשויה להסתתר דווקא בקופסאות פלסטיק צבעוניות | מחקרים חדשים חושפים את עולם השקעות הלגו, שבו ערכות נדירות מזנקות באלפי אחוזים ומשאירות את הבורסה הרחק מאחור (חדשות בעולם)
בלשי מרחב דן פשטו על דירת מסתור ברחוב יוסף הגלילי ברמת גן וחשפו אוצר בלום. בפשיטה נתפסו מעל חצי מיליון שקלים במזומן, מאות אלפי דולרים ויורו, כמעט קילוגרם של מדליוני זהב, צ'קים במיליוני שקלים ומכונה לספירת כסף ששימשה את החשודים (בארץ)
בפעילות זרוע מבצעית יחידת 'חץ יהודה' ממחוז ש"י בכפר הפלסטיני, אותרו כלי נשק מוסתרים בבית עסק לממכר זהב | החשוד בהחזקתם, נעצר על ידי הלוחמים והועבר לחקירת המשטרה | כך נראו רגעי הפשיטה על חנות הזהב ממצלמת קסדת הלוחמים (משטרה)
ארכיאולוגים השלימו חפירת קבר בין 1,000 שנים ומיפוי הממצאים | הממצאים החדשים חושפים פרטים נדירים על מבנה החברה והסמלים של כוח ומעמד באזור קוֹקְלֶה בתקופה הפרה־היספנית, ומחזק את ההבנה של פנמה כמרכז תרבותי חשוב באמריקה המרכזית הקדומה (בעולם)
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
גבר מדרום־מזרח סין עורר סערה ברשת לאחר שהציג כיצד הצליח להפיק זהב מכרטיסי סים ישנים | לאחר פרסום הסרטון נרשמה הסתערות על רכישת כרטיסי סים | עם זאת, הוא הזהיר כי מדובר בתהליך מסוכן שאין לנסות בבית (מעניין)
הארכיאולוגית לינדה אוסהיים חפרה באתר בעיר טונסברג כשגילתה תכשיט זהב מעוטר באבן כחולה, שנשמר במצב מושלם במשך כ-800 שנה | הממצא שופך אור חדש על המבנה החברתי של האזור ועל קשרי המסחר של נורווגיה עם אירופה במאה ה-12 (בעולם)
ר' צבי טסלר מ'המוקד הציבורי' מעדכן על רבע מיליארד שקלים שבבדיקה כרגע בבתי הדין | הגרמ"ה הירש במשא דרמטי על סוד קיומה של המדינה • אפקט מדורו: האם טהרן היא הבאה בתור? • וגם: ישראל שפירא יוצא להגנת התנא המושמץ מטבריה וטובל במעיין נסתר • האם כדאי להשקיע באפליקציות? (דבר ראשון)