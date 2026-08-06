"כחודש אחרי החתונה התגרשתי", מספר אביה פרץ בריאיון אישי ליוסי חיים מימון בפודקאסט "בודד ליין" | הוא מדבר על ניסיונו בעולם הנישואין והשידוכים והמשבר שפקד אותו חודש לאחר החתונה הראשונה | השידוך השני שהתפרק, ורגע השבירה שבו החליט לעשות מעשה כדי להחזירו | והחלטתו לעסוק בהנגשת נושא השידוכים לבחורים שקשה להם • צפו בריאיון (בודד ליין)
בזמן שהסתכלה עליו מדבר, עברה במוחה לרגע אחד, מהיר כמו ברק, מחשבה שהדהימה אפילו את עצמה: "אני רוצה להיות צדיקה יותר רק בשביל בעל כמוהו". האם ככה נראית התבגרות? תהתה | בחורת סמינר משתפת את סיפורה (שידוכים)
בעוד אני מתלבט כיצד להציג את התשובה הטעונה, נזכרתי בדבריו של אחד מחבריי הטובים שהתחתן זה מכבר: "כלל גדול בשידוכים: בפגישה הראשונה לא נכנסים לעולם לנושאים לא נעימים שיגרמו לשניכם אי נוחות" | בחור ישיבה משתף את סיפורו (שידוכים)
אני אדם ביקורתי כלפי עצמי. ולא יודע מה, משום מה, כאשר אני בחופש עם הילדים או עם אשתי, אולי בגלל שאני איתם הרבה, אני פתאום רואה ומסתכל על הילדים: איך הם מתנהגים, ואיך הם צועקים, ואיך הם מדברים, במקום לזרום, לשמוח ולהחליק. ואני לא יכול לשתוק, ואני מעיר, ולפעמים אף בחוזקה, וככה הגלגל ממשיך | מרדכי רוט על האמת המטלטלת של החופשות בבין הזמנים (מגזין כיכר)
שנתיים אחר כך השיעור התרוקן כמעט לחלוטין. רגליי כאבו מלרקוד בחתונות, ומוחי היה אטום כל פעם שאיחלו לי בתמימות "בקרוב אצלך". הרקורד שלי כלל עד אז שתי פגישות בלבד, שהסתיימו באקורד צורם של דחייה | סיפורו של בן ישיבה (שידוכים)
בפגישה השישית הסברתי לה את המצב. אני זוכר בבירור את תגובתה באותו ערב סגרירי, שנינו ישובים על ספסל מול החוף, רוח נעימה של קיץ מלטפת את פנינו. אני זוכר שהיה לי מוזר שהיא לבשה חגיגי מדי ביחס למספר הפגישות שלנו | סיפורו של בחור ישיבה (שידוכים)
למה יש מי שמקבל עוד הצעה ועוד הצעה - ועדיין לא מצליח להגיע לחופה? בשיחה פתוחה ב"קטן עליה", חנה קטן ונחמה ביטקובר נוגעות באחת הנקודות הרגישות בעולם השידוכים: לא תמיד מה שעוצר נמצא בהצעה הבאה, לפעמים הוא מתחיל עמוק יותר (שידוכים)
היא עמדה לצידו והוא נהג בה כמלכה: לקראת יום ההילולא ה-28 של ראש הישיבה חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, 'כיכר השבת' מגיש פרקים מתוך הספר 'גדולה שימושה' שחיבר משמשו בקודש הרב מרדכי חסידים | כך נראו החיים בבית, הרגישות יוצאת הדופן וההקפדה העילאית על כבודה של הרבנית הדסה ע"ה בין כותלי הבית (מגזין כיכר)
בחורים רבים שהתאימו לתהילה מכל בחינה אחרת מיהרו להגיד "לא", כאילו אשת קריירה זו מחלה מדבקת. "הציבור שלנו לא נותן לנשים לממש את הפוטנציאל שלהן", התלוננה תהילה בפני כל מי שהיה מוכן לשמוע | בת סמינר משתפת את סיפור השידוכים שלה (זוגיות)
באותו רגע הבנתי שמדובר באדם מתוחכם,
אסטרטג ומניפולטיבי ברמות הגבוהות ביותר. הוא לא רק הפעיל עליה כוח פיזי, אלא
הצליח לשלוט בנפשה, לשבש את תפיסת המציאות שלה ולשכנע אותה שהוא עדיין פועל במסגרת
אנושית והלכתית תקינה. הבנתי באופן חד-משמעי שאסור למיכלי לחזור לבית הזה אפילו לא
ללילה אחד נוסף. הבית הזה הפך למלכודת עבורה (מגזין כיכר)
הסיפור של היהודי הזה הוא לא סיפור פרטי. זו מגיפה שקטה שמחריבה אלפי בתים בישראל. אנחנו משקיעים הון בלהתכונן לחתונה, קונים דירות, סוגרים אולמות, אבל אף אחד לא מלמד אותנו את השיעור הכי חשוב בחיים: איך לריב | מרדכי רוט בסיפור חשוב (מגזין כיכר)