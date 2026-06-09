מעמד הדלקה מרומם ערך האדמו"ר מאשלג בני היכלא ברחבת בית מדרשו בבני ברק • האדמו"ר נשא משא קודש בתורת הסוד של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בהמשך השליך את הקוויטלאך של החסידים לאש ופרץ בניגוני שמחה • צפו בתיעוד מההדלקה ומהשולחן הטהור שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, בבית מדרשו של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | במהלך הביקור הגו יחדיו בלימוד מעמיק בזוהר הק' עם פירוש 'בני היכלא', בסיום הלימוד העיד המקובל: "מעידני שטרם היה זוהר כזה" | צפו בתיעוד (חסידים)
ספרו של הגאון רבי אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא, יסוד ושורש העבודה, אוצר בתוכו דברי מוסר ותוכחה ופירוש לתפילה ולסדר הלימוד ומועדי השנה דרך מדרשי חז"ל ועם מבואות רבות מדברי הזוהר הקדוש ותורת האריז"ל | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
בבית הכנסת הגדול בהיכל שלמה בירושלים, התקיים המעמד השנתי של עשרים ושישה סיומי ספר הזוהר הקודש שע"י ישיבת המקובלים נהר שלום, בראשות ובנשיאות הגאון המקובל רבי בניהו שמואלי | במעמד השתתפו אלפים מבני הישיבות וכאלף ילדי חמד | צפו בתיעוד (חרדים)
פמליית האדמו"ר מקרעטשניף י-ם זכתה השבוע לחזות במחזה נדיר, כאשר האדמו"ר קיים בגפו מצוות 'שילוח הקן' | האדמו"ר פנה אל ביתו של הרה"ח ר' שמעון מרגליות ברחוב חבקוק בעיר, שכיבד את האדמו"ר במצוות 'שילוח הקן' בביתו | טרם הברכה הזכיר האדמו"ר סגולות המצווה הנדירה כפי המובא בזוהר הק' (חסידים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים באפיית מצות לקראת חג הפסח הבא לקרתנו לשלום | בנוסף לעשרות ק"ג מצות, אפה האדמו"ר י"ב מצות קטנות, כנהוג בחצרות האדמורי"ם לבצוע את החלה על י"ב חלות כמוזכר בזוה"ק | בסיום עבודת האפיה ערך האדמו"ר טיש לחיים (חסידים)
בעניין לימוד קבלה וספר הזוהר הקדוש, התבטא במילים חריפות ראש ישיבת כסא רחמים וטען שיש מקובלים שלומדים בספרי הקבלה, ולא מבינים את מה שכתוב, ולכן: "כאשר הקבלה התפרסמה בעם – זה חורבן! זו כפירה!" (היסטוריה)