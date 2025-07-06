סגולה מיוחדת, בדוקה ומנוסה - תפילה בימי שני וחמישי ושני על ציונו הקדוש של רבי גדליה משה מזוועהיל זיע"א | יום ההילולה חל בכ"ד חשוון, והסגולה תיערך החל מיום שני שאחרי ההילולא של הצדיק | את התפילות יוביל הגר"נ נוסבוים
הצהרה דרמטית של הגר"י יוסף: דריכות שיא במערכת הפוליטית לקראת פרסום עקרונות חוק הגיוס | זעקת חבר המועצת הגר"י זילברשטיין: "אין לשלוח ילדים לממ"ח" | בקרוב בישראל? כך נלחמים ביוקר הדיור בארה"ב | חילוץ ילדי "לב טהור": נמשכים הדיונים הקדחתניים בכנסת | הבחורים סולקו והחריבו את הפנימייה, האדמו"ר מגבה את צוות הישיבה (מעייריב)
מראות מזעזעים נראו בישיבת זוועהיל בירושלים, כאשר עשרות בחורים שסולקו מהישיבה ביצעו פוגרום והשחיתו את המבנה | הבחורים מצידם מגיבים בכאב לסגירת הישיבה ומחאתם הסוערת אך מצהירים שלא יעברו צד למחנה השני | בנוסף לכך, מספר בחורים שוקלים להתגייס לצה"ל כתגובה לאנשי הצוות שהסירו מהם את האחריות הרוחנית | כל הפרטים על הסערה (עולם הישיבות)
בהיכל ביהמ"ד נדבורנה אלעד נערכה שמחת פדיון הבן לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב חיים גולדמן בן הרה"צ יעקב לייב גולדמן, ראש ישיבת זוויעהיל, חתן המקובל הגה"צ רבי מרדכי ברים | ככהן הפודה שימש האדמו"ר מספינקא ירושלים (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה השתתפו בשמחת הברית מילה לנכד האדמו"ר מנדבורנה אלעד, בן בכור לחתנו הרב חיים גולדמן, בן הגה"צ ראש ישיבת זוועהיל, ונכד הגה"צ המקובל הנודע רבי מרדכי ברים, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים (חסידים)
רבני ותושבי ביתר עילית נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לבנו הרה"ג ראובן יעקב יוסף קורנרייך רב החסידות בביתר, חתן הרה"צ ר' שאול גולדמן בן האדמו"ר בעל ה'אור אברהם' מזוועהיל זצ"ל (חסידים)
אל מעונו של האדמו"ר מסאטמר עלו ובאו לביקור האדמו"ר מ'חוג חתם סופר' השוהה בארה"ב לטובת מגבניות עבור מוסדותיו הק' בארה"ק על טהרת הקודש | כן נכנס אל הקו"פ הגאון רבי מיכל זילבר ר"י זוויעהיל, האדמו"ר השתעשע עמו בדברי תורה, מזג לו כוס יין לברכת לחיים, ובסיום העניק לו ספרו 'לב אהרן' ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד בוטשאן בבני ברק התקיימה שמחת ברית המילה לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב גדליה משה גולדמן בהרה"צ מזוועיהל אשדוד | בשמחה השתתף גם האדמו"ר מבוטשאן ב"פ המבקר בימים אלו בארץ | צפו בתיעוד ממעמדי השמחה בחצר הקודש משמחת הוואכט נאכט והברית מילה (חסידים)
אדמורי"ם, רבנים וקהל רב נטלו חלק בשמחת נשואי בן הרה"ג ר' אליעזר יונה ברנדר, ראש כולל 'מכנובקה בעלזא', בן הגה"צ ר' יעקב יהושע, עב"ג בת הרה"ג ר' מרדכי גולדמן, בן הגה"צ ר' דוד מזוועיהל וחתן הגה"צ ר' סיני מאיר פרנקל גאב"ד יבניאל | השמחה התקיימה באולמי 'היכלי מלכות' והאדמו"ר ממכנובקה בעלזא פיאר במיוחד את השמחה לכבוד ראש הכולל בחצרו | תיעוד (חסידים)
בבני ברק התקיימה שמחת נשואי בת האדמו"ר מזוועהיל עם נכד האדמורי"ם מטשערנוביל וקאסאן, בשמחה השתתפו מאות חסידים משלוש החצרות, והאורח הדגול שהגיע מארה"ב דוד הכלה האדמו"ר מרחמסטריווקא ספרינג וואלי. שבת השבע ברכות התקיימה ברוב פאר והדר בביתר עילית, מקום מגורי אבי הכלה האדמו"ר שליט"א, אליו עלו ובאו מאות חסידים לשהות במחיצתו |תיעוד מלא מההכנות בערב שבת, מסעודה שלישית והבדלה בצאת השבת (חסידים)
שמחת אירוסי בת האדמו"ר מנדבורנה אלעד עם בן הרה"צ רבי יעקב לייב גולדמן, ראש ישיבת זוועהיל חתן הגה"צ רבי מרדכי ברים | השמחה נערכה בבית האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל ומעמד 'לחיים' בבית הסב הגה"צ רבי מרדכי ברים (חסידים)
אדמו"רים וקהל חסידים השתתפו בשמחת האירוסין לנכד האדמו"ר ה'אור אברהם' מזוועהיל זצ"ל, בן הרה"צ רבי יוסף גולדמן, חתן האדמו"ר מלעלוב ירושלים זצ"ל, עם הכלה נכדת גאב"ד מירון, בת לבנו הגר"ח שטרן מהעיר אלעד, חתן הגר"ס ארלנגר זצ"ל | תיעוד מהאירוע (חסידים)
בחצרות זוועהיל, ביאלה פשיסחא, קהל חסידים ושבט הלוי חגגו את שמחת הברית לנכדם של ראש ישיבת זוועהיל הגה"צ רבי שמואל דוד גולדמן והאדמו"ר מביאלא פשיסחא, נין להגרח"צ שפירא, אב"ד קהל חסידים והגרא"י איצקוביץ, רב דקהל שבט הלוי, בן הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ • צפו בתיעוד (חרדים)