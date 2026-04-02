הרשויות פועלות במרץ כדי למנוע דליפת נפט אפשרית לאחר שמים חדרו לחדר המנוע של מיכלית הנפט הטורקית Mersin, הנושאת דגל פנמה | המכלית ביקרה בחודש אוגוסט בנמל טמאן ברוסיה במצר קרץ' בים השחור | בשלב זה הנסיבות לטביעה עדיין אינן ברורות (בעולם)
מדענים מאוניברסיטת קובה פיצחו את המנגנון שמאפשר לדלועים, קישואים ובני משפחה נוספים לספוג ולרכז כימיקלים רעילים באיברים אכילים - ומקווים לפתח זנים בטוחים יותר לשימוש תזונתי ולשדרג את השימוש בצמחים לניקוי קרקעות מזוהמות (בריאות)
מחקר חדש מצא כי אמנם תהליך הייצור של רכבים חשמליים יוצר נטל פליטות ראשוני גבוה יותר בשל ייצור הסוללות, אך תוך שנתיים בלבד על הכביש, הרכבים החשמליים מפחיתים פי שניים בזיהום לעומת רכבי בנזין, וממשיכים להוביל ביתרון הסביבתי לאורך כל חיי הרכב | החוקרים אף מעריכים שהפערים ימשיכו להתרחב בזכות מעבר לייצור חשמל ממקורות מתחדשים (רכב)
משרד התחבורה נערך להשקת רשת מצלמות מתקדמת שתזהה כלי רכב מזהמים ותחסום את גישתם לאזורי "אוויר נקי" בערים | התקנות החדשות ייתנו בידי הרשויות המקומיות גמישות חסרת תקדים בהגבלת התנועה, מבסיס תקינת יורו ועד מגבלות של סוגי רכב, ויביאו לשינוי דרמטי במפת הניידות העירונית | אבל איך יעבדו המצלמות? אילו דגמים יידרשו להישאר בחוץ? ומה זה אומר על פרטיות הנהגים? (רכב)
הסיכוי שאיראן תתקוף אותנו בהפתעה | דודו של הקדוש במונולוג מצמרר: "מתי רק רצה לחזור לישיבה, הוא הביא את הקדושה לצבא" | אם סאטמר אז עד הסוף | עידכונים מהשטח, מה קורה בקאמפים | מהגרים הורסים את ארצות שונאי ישראל (דבר ראשון)
ישי כהן עם עדכון דרמטי על האיום החרדי בסוגיית הגיוס והסנקציות | איך תרכשו ידידים והשפעה ודרך אפקטיבית למנוע דאגה | ההקלטה המצמררת של החטופה | החייל שנשלף מתוך הלחימה בעזה במטרה להציל חיים של ילדה בת 5 | מי אשם בכך ש-55% לא רוצים את החרדים בממשלה | איך איכות הסביבה הופכת לשנאת ישראל ולחילול שבת | הפינות הקבועות: 'רץ ברשת', 'פנינת הדף', 'דבר קטן' ו'שולחן שבת' (דבר ראשון)
טריטון פסים - שהיא ערך טבע מוגן וישראל היא גבול התפוצה הדרומי העולמי של מין זה - נעלמה ברמת מנשה בגלל זיהום מקווי המים מרעיית בקר | על פי הבדיקות, תפוצתם נשארה קבועה בעשור האחרון אך הם נעלמו ממקווי מים המזוהמים מרעיית בקר (חדשות)
חיסול או הוספת בעלי חיים או צמחיה שלא במקומה הטבעי - עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך - ככה זה כשמנסים לשחק עם סדר הבריאה אך גורמים לנזק • למה אנחנו צריכים צבים ליד הוואדי ואיך שקית פלסטיק שזרקנו תתגלגל אלינו חזרה בתור אוכל בצלחת? (מגזין כיכר)
תושבי מודיעין עילית והיישובים הסמוכים סובלים ממכת יתושים נוראית וריח בלתי נסבל | הסיבה: נחל של ביוב שזורם לו מרמאללה, בדרכו אל מרכז הארץ, באין מפריע. והאחראים? מתעלמים או מגלגלים את האחריות | תיעוד מיוחד מהרחפן מגלה את היקף הפגיעה | והיכן הם אבירי איכות הסביבה שמונעים כביש גישה נוסף לעיר החרדית? (חדשות)