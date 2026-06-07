בית המשפט הורה להשמיד כליל טויוטה לנדקרוזר שזוהה כמזויף, לאחר שקבע כי מדובר בתופעה המסכנת את הציבור. הבעלים, שרכש את הרכב ב-80 אלף שקלים, ניסה להצילו אך נתקל בסירוב חד משמעי של השופט | פסק דין חד-משמעי (חוק ומשפט)
מעצרו של אלעזר ויגדרוביץ', שהוסגר מארה"ב, הוארך לאחר דיון יצרי שכלל האשמות קשות בשיבוש הליכי חקירה. השופט תקף את ההגנה וקבע כי קיים חשד סביר למעורבותו במכירת נכסי קשישות בתל אביב תוך הונאת ענק של מיליוני שקלים | הדרמה המשפטית נמשכת (חוק ומשפט)
ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
בעזרת זהויות גנובות, פרופילי לינקדאין מזויפים וראיונות וידאו עם דיפפייק, הצליחו מפתחי תוכנה מצפון קוריאה להתקבל לעבודה מרחוק בחברות בארה״ב - כולל חברות Fortune 500 וקבלני ביטחון - ולהזרים למשטר של קים ג׳ונג און מאות מיליוני דולרים בשנה, עד שחקירה משותפת של 11 מדינות החלו לחשוף אותם (בעולם)
דרמה מפתיעה טלטלה את תחרות היין הבינלאומית בסן פרנסיסקו: מאות יינות רוסיים שנשלחו בכוונה לנצח, נחשפו ונדחו ברגע האחרון | התחבולה המורכבת כללה תוויות בעברית וערבוב יינות ממדינות אחרות - זיוף רוסי קלאסי (חדשות בעולם)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)