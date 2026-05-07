בפסק דין חריף ומהדהד שהוציא תחת ידיו, הנשיא מנחם מזרחי זיכה לחלוטין נהג משאית שהואשם בגרימת מוות ולוחם מג"ב שהואשם ברשלנות בירי ספוג, תוך שהוא חושף מחדלי חקירה קשים ומזהיר מפני אפקט מצנן מסוכן על כוחות הביטחון המשרתים בשטח (חוק ומשפט)
השופטת זיכתה נהג שהואשם באחיזת טלפון, לאחר שקיבלה את גרסתו כי אשתו החזיקה את המכשיר על רמקול עבורו. למרות הצהרת השוטר כי הוא "בטוח ב-100%", היעדר תיאור המכשיר וגרסת ההגנה האמינה הובילו לזיכוי (חוק ומשפט)
שנתיים אחרי הזיכוי המהדהד, רומן זדורוב מתייצב לראשונה מול המצלמות לראיון ומטיל פצצה שמאיימת לטלטל מחדש את המדינה • "אני יודע מי זה", הוא מצהיר • במקביל: המדינה תפצה את זדורוב ב-17 מיליון שקלים – הפיצוי הגבוה בתולדות המדינה על הרשעה שבוטלה (בארץ)