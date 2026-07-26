בעשרות
ערים בארה"ב
החליפו השנה מופעי רחפנים צבעוניים את
הזיקוקים המסורתיים בחגיגות (העצמאות)
ה־4
ביולי,
משיקולי בטיחות ואיכות
סביבה |
אך כיאה למעצמת העולם
החופשי ערים מסוימות דרשו להחזיר את
ה"בום"
הישן של הפיצוצים
(חדשות
בעולם)
שריפה פרצה בקליפורניה בעקבות פיצוץ שאירע במחסן לאחסון זיקוקים | הסיבות לפרוץ השריפה והפיצוץ טרם התבררו | בתיעודים מהמקום נראה המחסן כשהוא עולה באש, לצד פיצוץ שנראה כמו כדור אש וזיקוקים שנורים לאוויר | צפו בתיעוד (בעולם)
מאז הפוגרום באמסטרדם בליל שישי האחרון, הרוחות בבירה אינן נרגעות, ונדמה כי יש מי שמעוניין בערעור היציבות במדינה | גם הערב, הפגינו עשרות פורעים בבירה, ירו זיקוקים והשליכו חפצים, והביאו להצתת חשמלית (בעולם)
ה-4 ביולי נקבע על ידי מייסדי האומה האמריקנית כיום בו נחגגת העצמאות האמריקנית | ארה"ב הגדולה של ימינו התחילה כמושבות של ממלכת בריטניה הגדולה והמעבר לעצמאות לא היה קל בלשון המעטה | כדמוקרטיה הראשונה בעולם, ארה"ב הצליחה מהר מאוד להפוך לחלום של ממלכות אירופה שראו בה מודל לחיקוי | כל מה שרציתם לדעת על יום העצמאות האמריקני שנחגג היום (מגזין כיכר)