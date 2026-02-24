הגעתם המהירה ולחימתם הנחושה של לוחמי גדוד
77 במרחב הש"ג במחנה יפתח, מנעה מהאויב לכבוש את המחנה. הגעת כוחות לוחמים
נוספים ומפקדים בכירים סייעה במניעת חדירה נוספת והשיבה
את השליטה המבצעית במחנה | בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים - החלטותיהם המהירות, העצמאיות וההתקפיות של לוחמי
כוח הסיור, צוות הטנק, מפקד הכיתה ולוחמים נוספים השפיעו על
תוצאות ההתקפה | התחקירים המלאים (צבא)
בהתאם להנחיית הדרג המדיני, הועברו היום (שני) 22 משאיות סיוע הומניטרי המכילות מזון מטעם הקהילה הבינלאומית לצפון רצועת עזה דרך מעבר 'זיקים' |במתאם פעולות הממשלה בשטחים מדגישים כי כי כלל הסיוע הועבר לאחר בידוק ביטחוני מוקפד | תיעוד (צבא)
היום בתכנית 'דבר ראשון': הותר לפרסום כואב, כמה חרדים התגייסו במחזור האחרון ולהיכן, מי פיצץ את משט החופש של פעילת האקלים, אושיית הרשת חושף את המוסלמי שרוצה לרצוח נשים וילדים, כך נראה רובוט אנושי שמשתגע, הדרך הפשוטה לנטרל את מי שלא עוצר במעבר חציה | וגם: אשליה אופטית שתפוצץ לכם את הראש - והתחקיר הצהלי שצריך להדליק את כל האזעקות בעיר החרדית (דבר ראשון)
למרחב זיקים חדרו בבוקר שמחת תורה 38 מחבלים מהים על גבי שבע סירות. 32 מהמחבלים חוסלו על ידי הכוחות. בתחקיר שהותר לפרסום כעת, עולות שאלות קשות על תפקוד צה"ל וכן מפורט דקה אחר דקה מהלחימה העיקשת של כיתת הכוננות וצה"ל (חדשות)
צה"ל מפרסם הבוקר את התחקיר על הלחימה בבסיס זיקים - בו נהרגו שבעה לוחמי צה"ל: מתברר שהתגבורת הראשונה הגיעה לבסיס רק בשעות הצהרים | ההחלטה הקריטית של המפקד - מנעה טבח ענק במאה טירונים | כך התנהל הקרב דקה אחר דקה (חדשות, אקטואליה)
ים של מדוזות בתחנת הכוח הדרומית הסמוכה לזיקים, שעלול לפגוע באופן ממש בפעילות הליכי הייצור בתחנה | "המדוזות נערמות במסננים בתחנת הכוח, שמונעים את כניסתן של המדוזות למערכות התפעול והן מפונות למיכליות ייעודיות. כך, מתאפשרת פעילות סדירה של אספקת החשמל בתחנות הכוח", נמסר מהחברה (חדשות)
במהלך ניסיון החדירה של חמאס דרך המרחב הימי, נפלו כלי נשק רבים לתוך הים, לוחמי היחידה למשימות תת מימיות של זרוע הים, איתרו אותם - את חלקם השמידו וחלקם הועברו לטיפול על ידי יחידת יהל"ם | תיעוד (צבא וביטחון)