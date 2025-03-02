פרשת השבוע תצווה פותחת במצוות הבאת שמן זית להאיר את הנרות |
פירשו המעניין של הרמב"ן שאת בדיקת השמן היה עושה 'משה רבנו' בכבודו
ובעצמו |
והלימוד מוסר שגם שיש
בך חכמה עדיין אתה צריך להידרש לחכם
(יהדות,
פרשת-השבוע)
ארץ ישראל וז' המינים: מה התיקון לזית
שקשה לשכחה | מדוע הפסוק מזכיר זית עם שמן | דבש של התורה הוא תמר, מדוע לא נכתב 'תמר'
| מדוע האמורא המפורסם מארץ לא חש בטוב שאכל מן התמרים ומה מעלתם של הזמן
והדבש (יהדות)
העוף הזה צרוב בזכרונות הילדות שלנו. מדי יום שלישי, היינו שבים מבית הספר ואמא היתה מגישה לנו אותו עם קערת אורז ואנחנו, התמוגגנו מכל ביס. הנה ההזדמנות שלכם גם להכין אותו בעצמכם, בקלות ובמהירות (מתכונים, אוכל)
בין זיתים שחורים לפוליטיקאים: צריך להשרות אותם במים קרים, תהליך של כבישה - מונע קלקול. ואצל הפוליטיקאי, לא משנה מי אתה, שחור או ירוק, תמיד הוא ידפוק אותך. וכמו בזיתים אין הבדל בין שחורים, ירוקים, או דפוקים, אצל כולנו מצוי בפנים שמן זית זך. אבי בנטוב חזר מהחופשה ומגיש את הקשר והדמיון בין זיתים לבני אנוש