נערה תושבת המרכזהגיעה לחדר המיון בבית החולים בילינסון בעקבות חתיכות קשות דמויות זכוכית בתוך שקית תפוצ'יפס | היא סיפרה שכשאכלה מהחטיף הרגישה "משהו מוזר וקשה", "המשכתי לאכול. ופתאום אני מבינה שאני אוכלת משהו שנראה כמו חתיכות זכוכית" | שטראוס: "מדובר בחומר גלם המצוי במוצר (עמילן), אשר התקשה בתהליך הייצור" (בארץ)
את נמצאת בחתונה, אוחזת בכוס שלך ויודעת שרגע אחרי הלגימה ייצמד לזכוכית המבהיקה כתם ליפסטיק בולט. הנה טריק קטן שימנע מהאודם להכתים את הכוס. ולא, את לא צריכה לעבור לשתות עם קש. זה הרבה יותר פשוט (מדריך, סטייל)