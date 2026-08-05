מרבית האנשים שמגלים כי ביצעו טעות מחשב מביכה ורכשו מוצר פעמיים, יחושו תסכול עמוק על בזבוז הכסף המיותר בתקציב המשפחתי. אלא שעבור פנסיונר מבוגר אחד, שהתיישב מול מסך המחשב בביתו, לחיצת האצבע השגויה והאקראית הזו התבררה כטעות המאושרת ביותר בחייו (בעולם)
קבוצה של 21 חברים תושבי בלגיה גרפה את הפרס הראשון בהגרלת הלוטו האירופית לאחר שהשקיעו סכום קטן בטופס משותף | הזכייה הגבוהה צפויה לשנות את חייהם של המשתתפים שחגגו את המאורע במפגש משותף - כך הם הגיבו (מעניין)
נס בארקנסו: כרטיס בודד גרף את הפרס השני בגודלו בתולדות הלוטו האמריקאי - 1.82 מיליארד דולר, לאחר רצף היסטורי של 46 הגרלות ללא זוכה | הזוכה המאושר יוכל לבחור כעת בין מענק מזומן חד-פעמי לבין תשלום הפרס המלא כקצבה לאורך 29 שנים (חדשות בעולם)