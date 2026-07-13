דרמה במדינה האפריקנית: סגנית הנשיא ד"ר מוטלה נלומנגו ניצלה בסוף השבוע מהתרסקות מסוק בנאקונדה, במחוז מוצ'ינגה, במהלך ביקור רשמי בבית ספר בעיר | בתיעוד דרמטי שפורסם, נראים רגעי ההמראה - ומיד לאחר מכן רגעי ההתרסקות | הממשלה מסרה כי מסוק של חיל האוויר הזמבי נשא את סגנית הנשיא בעת האירוע | על פי ההודעה, ד"ר נלומנגו, הצוות וכל הנוסעים בריאים ושלמים, והיא שוחררה לאחר בדיקה רפואית שגרתית | כך זה נראה - צפו (תעופה)
שני גברים נידונו לשנתיים מאסר בזמביה לאחר שניסו להשתמש בכישוף כדי להרוג את הנשיא הוקאינדה היצ’ילמה|בית המשפט קבע כי השניים הציגו עצמם כבעלי כוחות על-טבעיים והחזיקו קמעות, בהם זיקית חי | מדובר בהרשעה חריגה לפי חוק הכישוף הקולוניאלי מ-1914, שנאכף לעיתים נדירות (בעולם)
מעצר חשודים וחילוט נשק בדרום החרמון | שוחרר אזרח ישראלי ממעצר בלבנון | חיזוק קשרי ישראל-אפריקה ופתיחת שגרירות | ליברמן תוקף את נתניהו - בליכוד לא נשארו חייבים | נתניהו: ישראל על סף סיום המלחמה בעזה | תחזית מיפן ועוד (היום בכיכר)
חשש לחייו של ישראלי המטייל בימים אלה בזמביה עם בני משפחתו, הותקף על-ידי היפווטם ומאז נעדר. עו"ד אבים יריב שט עם ילדיו בנהר והותקף. ממשרד החוץ נמסר בתגובה כי "כרגע אבים יריב מוגדר בחזקת נעדר, הקונסול בקניה יצא לאזור בקרוב ואנו נמצאים בקשר עם הרשויות במקום"