הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספר שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו מתוך ראיון למגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר (ברנז'ה)
הוא עומד על במות מוארות ומשמח חתנים, אבל בלב הוא נושא זיכרונות ממחלקות טיפול נמרץ ורגעי פרידה קורעי לב • בריאיון חשוף ומטלטל בתוכנית "מאפילה לאורה" עם משה מנס, מספר הזמר יצחק חגירה על התינוקת שאיבד, הנס שקיבל במתנה, ועל הבחירה "לקום כמו אריות" מתוך השברים | צפו (אולפן כיכר)
בכל פעם שתצטרכו קלידן או תזמורת, זמר או מקהלה, לחתונה או הופעה, או לסתם ערב פרטי - הם שם מאחורי הקלעים | המפיקים המוזיקליים (אַמַרְגַנִים בלע"ז) של אנשי המוזיקה, מנהלים את עולם האירועים והתרבות במגזר החרדי, שגדל באופן משמעותי בעשורים האחרונים | לרגל פתיחת עונת החתונות יצאנו לסקר מקרוב את העולם שמצוי בצללים ושולט בתעשיית המוזיקה החרדית (מגזין)
אחד הזמרים האהובים כיום בישראל, פרס את משנתו החינוכית וחשף היכן ילדיו לומדים ומדוע הוא בחר לשלוח אותם דווקא לשם | "הקרבה שלי לקב"ה מביאה אותי לתובנות של חיים יותר טובים", אמר הזמר משה פרץ (חדשות ברנז'ה)
הזמר החסידי המוכר ליפא שמעלצר סיפר כי חווה תקיפה חמורה במהלך ילדותו וסיפר על הפצעים שסוחב עד היום | בהמשך פרט ואמר כי הוא מקווה כי הוא מקווה שהדברים שלו, אותם הגדיר כ"דברים מהלב", "יעשו שינוי בחיים של מישהו" (חדשות חרדים)
המופע המוזיקלי האחרון של אמן הרגש החסידי הזמר מיכאל שניצלר שנפטר בשבת האחרונה באופן פתאומי מדום לב בגיל 61. בערב חג הפסח הופיע שניצלר יחד עם הזמר החסידי יואלי קליין, בקומזיץ מרגש לילדים יתומים של ארגון 'בנינו' בהנהלת הרב יעקב שישא, באולמי 'הכרמים' בבית שמש • צפו (חרדים)
הוא אחד היוצרים הגדולים ומפגין בולט נגד הרפורמה המשפטית. לכבוד חג הפסח, הוא התיישב לריאיון בלעדי ל'כיכר השבת', בו הוא מדבר על ההתקרבות לחרדים, החובה להתאחד והרעיונות שיובילו לכך | ויש גם ביקורת נגד ההפגנה בבני ברק, השלכת הכסף על בחורי ישיבות, והתנהלות בן גביר ושמחה רוטמן • צפו (מגזין פסח)