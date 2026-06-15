לקראת חג החירות: מעמד מוזיקלי אדיר ומרומם יפגיש את גדולי האמנים לערב של התעלות והכנה רוחנית לליל הסדר. תחת שרביטו של המאסטרו יואלי דיקמן, יופיעו מוטי ויזל, קובי ברומר ורפאל מלול במופע שכולו ניגון, רגש ודברי חיזוק לקראת החג (חרדים)
הטילים מאיראן והחתונות המצומצמות: ענק הזמר מנדי וייס במונולוג גלוי על השמחות שהשתנו בעקבות המצב הביטחוני. על האירועים המצומצמים בצל החרדה, השמחה שפורצת גדרות והעומס הבלתי נתפס: "זה לא קל, אירוע אחרי אירוע סביב השעון" (ברנז'ה אנשים)
תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': בביתו של המליונר החרדי אבישי נריה בעיר התורה והחסידות בני ברק, נערך אמש (רביעי) מסיבת פורים יוקרתית בהשתתפות אנשי עסקים, על החלק המוזיקלי הופקדו הזמרים: עומר אדם, ישי ריבו, עקיבא תורג'מן, מוטי שטיינמץ, אריק דביר וישי לפידות • צפו בקטעים מהאירוע
החל ממוצאי שבת הקרובה תעלה תחנת הרדיו ´קול ברמה´ את העונה הראשונה של "שירה חדשה" - תחרות זמר ייחודית למגזר החרדי בה ישתתפו זמרים חדשים וכישרונות צעירים בתחרות מוזיקלית שתזכה את המקום הראשון בהפקת אלבום בכורה ובשלל פרסים נוספים. כל הפרטים (בכיכר, מדיה)