אם עד לפני שנתיים וחצי האחרונות הכרנו בעיקר טילים ורקטות של חמאס וחיזבאללה, בשנתיים האחרונות הכרנו מקרוב את הטילים הבליסטיים של איראן, שלצערנו גרמו לנרצחים רבים והרס רב | בכל זירת נפילה, בין אם פגיעה ישירה או נפילת "רסיס" פועלים כוחות בשטח כדי לזכות את הזירה מחומרי הנפץ | מי מטפל בשברי הטילים? לאן זה נלקח ומה עושים עם זה? יצאנו לבדוק (מגזין)
האירוע התרחש בקריית מוצקין הסמוכה לחיפה | אחת הרקטות ששוגרה לחיפה והקריות במטח הענק - נפלה ולא התפוצצה | במשך 7 שעות, מאות הדיירים לא הורשו לצאת מהמקלטים עד שחבלן משטרתי נטרל את הנפל ש"היה יכול למוטט בניין דירות ענק" (בארץ)
נס גדול התרחש הבוקר בכניסה ליישוב עטרת בבנימין, כאשר כוחות הביטחון זיהו רכב תופת שנועד להתפוצץ בפיגוע טרור ולפגוע בכמה שיותר יהודים | צפו בתיעוד פיצוץ המטען מהרחפן וסיכום טיפול חבלני מג"ב איו"ש באירוע זיהוי וסיכול רכב התופת (חדשות, בארץ)
הרופאים בשניידר חשבו שכבר ראו הכל, אך צילום הרנטגן הזה הדהים אותם. בבטנו של הילד בן ה-5 נמצא קליע אקדח שבלע. חבלן משטרתי הוזעק לייעץ לרופאים. "מדובר במקרה נדיר מאד, בו גוף זר מסוכן נמצא בגופו של ילד קטן" אמר הרופא המטפל, ד"ר ערן משיח (בריאות)
מטען חבלה שהונח באוטובוס קו 240, היוצא מרחוב קהילות יעקב בבני-ברק לבית העלמין בבת ים, התפוצץ בצהריים מיד לאחר שהנוסעים הורדו על-ידי הנהג. אדם אחד נפצע באורח קל. המשטרה מסרה כי מדובר באירוע על רקע לאומני. דובר חברת דן: "הנהג ירד אחרון ומיד כשירד היה פיצוץ" (חדשות בארץ)