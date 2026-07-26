כיכר השבת

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ש

כעבור 97 שנה  

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תחת אבטחה כבדה

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אֵין מְנַחֵם לָהּ

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התעודה נשלפה

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8

חשב שהצליח לברוח

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1
ש

"ויבוא עד חברון"

כיכר השבת|מקודם

ריאיון מרתק | צפו

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5

אחרי סיור של המלמדים

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56

מתקע"ג ועד תשפ"ו 

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לקראת החג | צפו

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3

"עוד ועוד קשיים"

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מעורר סערה גדולה

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57

מספסל השידוכים

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32

כיכר השבת
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