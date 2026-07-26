מעמד מיוחד של ישועות והצלה מחברון – לקראת מלאת 97 למאורעות תרפ"ט, בהן ניצלו מאות מיהודי חברון מחרב הרוצחים בני ישמעאל, אשר ביקשו לטבוח בכל יהודי העיר ולא עלתה בידם | בעוד דמם של עשרות יהודים נשפך כמים, מאות אחרים חוו כל אחד ואחד סיפור הצלה אישי | אביו של הגר"י קולצדקי היה שלוחם של מאות הניצולים לברך 'הגומל' במערת המכפלה (חרדים)
מאות מתפללים פקדו במהלך יום תשעה באב את קבר השופט הראשון, עתניאל בן קנז בחברון, תחת אבטחה נרחבת של כוחות הביטחון • העלייה למקום נחשבת למנהג היסטורי עתיק של אנשי היישוב הישן, המשקף את תיקון חטא המרגלים • מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חרדים)
בצהרי יום תשעה באב, בעיצומו של הצום ומתחת לשמש היוקדת, נהרו אלפים להתפלל ולזעוק לישועת הכלל והפרט על קברי האבות במערת המכפלה שבחברון | בצאת הצום בלטה ההכנסת האורחים הענקית שמפעילה מדי שנה משפחת החסד הנודעת, משפחת הולצמן מביתר עילית, בראשות איש החסד האגדי הרב משה הולצמן ובנו ר' ישראל, אשר העניקו מזון ומשקה להמוני המתפללים בכדי להשיב את נפשם בסיום הצום הקשה | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד (חרדים)
תושב חברון בן 24 נעצר בסוף השבוע האחרון על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב בקו החוף בעיר, לאחר שניסה להתקבל לעבודה במסעדה מקומית באמצעות תעודת זהות ישראלית מזויפת. ערנותו של אזרח שהבחין בחשוד והזעיק את השוטרים, הובילה לבדיקתו ולחשיפת התרמית (בארץ)
גל מעצרים דרמטי ונרחב בוצע משעות הבוקר ונעצרו חשודים בתיקים חמורים: אחד נעצר בחשד למעורבות בחטיפת חייל צה"ל על רקע פלילי, חשוד פלסטיני רביעי שתקף ופצע רועי צאן ישראלים סמוך למקנה אברהם, ותושב הפזורה הבדואית שנמלט לשטחי A ונלכד כשהוא מסתתר בתוך מחסן בעיירה בית עווא בחשד לגניבות רכב (בארץ)
במלאת 3,337 שנה בדיוק לרגע שבו הגיע כלב בן יפונה למערת המכפלה ושטח תחינה שיזכה להינצל מעצת מרגלים – יגיעו שלושה מצדיקי הדור כדי לצרף תפילתם לתפלתו, אותה הם מקדישים במיוחד עבור תורמי 'קופת העיר' | כל הפרטים (חרדים)
כבר יותר מעשרים שנה שהוא פועל בלב חברון, מארח עשרות חיילים בכל שבת ומנסה להציג פנים אחרות לאחת הערים השנויות ביותר במחלוקת בישראל. הרב דני כהן מספר על הדרך מהילדות מארה"ב דרך חצר הרבי בניו יורק לעיר האבות חברון, ועל החזון שמניע את פעילותו עד היום| (כיכר FM ) צפו
קבוצה של מלמדים מחיידר ליטאי נחשב ערכו סיור ממושך בעיר חברון ששיאו היה כמובן ביקור במערת המכפלה | הביקור הסתיים בביקורת של אחד המנהלים הרוחניים שהבהיר כי "התורה הקדושה אוסרת לגור פה" והתריע כי "אסור שתחדור לדור הצעיר הלאומיות" (חרדים)
בעיר האבות חברון נחנך השבוע מרכז המבקרים החדשני "שדה המכפלה" • בטקס השתתפו רב העיר הגרא"י שוורץ ואישי ציבור • במרכז: מיצג מולטימדיה שיחבר את התיירים לאתרי העיר, מציון הרבנית מנוחה רחל ועד לבית העלמין העתיק • צפו בגלריה (חרדים)
איך קבוצת אינדיאנים בהרי האנדים גילתה יום אחד את התנ"ך והחליטה לשמור שבת? מדוע הם הקימו קיבוץ בשם "חברון" בלב הג'ונגל המבודד? ומה קרה ביום שבו עשרות מבני הקהילה עברו ברית מילה המונית? לקראת חג מתן תורה, אלי גוטהלף יצא למסע בעקבות סיפורו המרגש של גמליאל שילה – יזם, הייטקיסט ומרפא פרואני שהתגייר. צפו (מיוחד)
משלחת קיצונית מאנשי 'נטורי קרתא' התארחה במהלך השבת האחרונה (פרשת במדבר) בביתו של עיסא עמר, פעיל פלסטיני מוכר בעיר חברון • בשיחה עם 'כיכר השבת', משחזר אחד המשתתפים את התחושות, תוקף בחריפות את התושבים היהודים ומסביר את מטרת הביקור הסוער: "להביע סולידריות" | צפו בתיעוד (חרדים)
"אני פשוט לא מאמינה שבחורי ישיבה עושים כאלה דברים", הגיבה בסערה. בלי לחשוב אפילו היא ביטלה את הפגישה המתוכננת, והודיעה להוריה על לקיחת פסק זמן משידוכים | סיפורה של בחורת סמינר שגילתה מה עשה בחור איתו נפגשה (זוגיות)