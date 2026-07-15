השוטר, רגע לפני שחזר לניידת, הוריד פתאום את הראש אל תוך החלון. הוא הביט ביהודה במשך כמה שניות ארוכות, שניות שנראו כמו נצח. משהו במתח של יהודה, בשקט שלו, כנראה הדליק אצלו נורה אדומה. "תן לי תעודה זהות בבקשה", הוא אמר ליהודה (מגזין כיכר)
חברת הספנות הדרום־קוריאנית רכשה בתוך חודשים ספורים צי חסר תקדים של מכליות נפט, בעסקאות המוערכות במיליארדי דולרים - מהלך ששיבש את שוק ההובלה העולמי, הזניק את מחירי השכרת האוניות לרמות שלא נראו זה עשרות שנים, ושינה את מאזן הכוחות בענף (בעולם)
הרגשתי שצבי מתחיל להתרחק ממני. זה התבטא ברמת הקשר שהיה בנינו, שהחלה להיות מאוד עניינית איתי. הוא מיעט בשיחות עימי, ולא שיתף אותי ברגשותיו כתמול שלשום באופן הכללי. דווקא בגלל הקשר שהיה בנינו, זה היה מוזר לי ואפילו קשה. חששתי אולי שפגעתי בו, אולי אמרתי איזו מילה לא במקום, ניסיתי לחשוב על השיחות שהיו בנינו, פשפשתי ולא מצאתי (משפחה)
הפגישה המפתיעה במליאה ולחיצת היד בין דרעי לליברמן, הרימה לא מעט גבות, לאחר שהשניים שהיו חברים ותיקים הסתכסכו והתחייבו פומבית לא לדבר אחד עם השני - כאשר כל אחד משמיץ את השני | מה היה בשיחה? צפו בהסבר של ליברמן (פוליטי)
בעלי מניות בשתי חברות פיננסים שהפסיקו לפעול באמצע שנות ה-80, ביקשו "להחיות" אותן כדי שיוכלו לממש את זכויותיהם בדירה ברמת גן מבלי לחייבם בתשלום חוב אגרה שצברו מ-1974. המחוזי אישר את הבקשה בחלקה בהתחשב בנסיבות הייחודיות שנפרשו בפניו (משפט)