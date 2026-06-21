במאמר זה, השלישי במספר עד כה, ננסה להבין כיצד המעבר מעולם של ידע המוגש באופן יבש לדיאלוג חי עם טכנולוגיה חכמה משנה את חוויית הלמידה, מאתגר תפיסות ישנות ומציע לכל לומד לפרוץ את גבולותיו האישיים - בין מסורת לחדשנות, בין שגרה להתחדשות, ובין תשובות לשאלות שמולידות הבנה עמוקה יותר (יהדות)
תומכי מוסדות 'פני מנחם' בראשות הגאון רבי שאול אלתר, התכנסו לוועידה יוקרתית שנערכה באטלנטה שבמדינת ג'ורג'יה שבארה"ב, תחת הכותרת 'חברותא – להתחבר עם התורה' | במהלך הימים זכו לשמוע שיעורים, שיחות, חברותות ולימוד בעיון עם ראש הישיבה | ואיזה קשר מצא הגר"ש בין 'קוקה קולה' לימי הרחמים? | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
לזכיה מיוחדת זכו בחורי חצה"ק באבוב 45, לשבות בצל האדמו"ר, אשר הופיע במיוחד לעשות את השבת בקרב תלמידי הישיבה קטנה, השוהים בהרי הקאנטרי | מחנה החסידות הוכן ברוב פאר והדר וקושט לכבוד בואו של צדיק | בהגרלה מיוחדת שנערכה בין מצטייני הישיבה זכו שני בחורים ללמוד עם הרבי בחברותא במוצאי שב"ק | צפו בתיעוד (חסידים)
פרויקט חובק עולם שחיבר אלפי יהודים מכל קצוות תבל אל התורה הקדושה, שיחה מרתקת
על 100 השנים הראשונות והאם בכל זאת יש
מה לחדש? | 'כיכר השבת' כינס באולפן שלושה רבנים
שעמלים להפיץ את הדף היומי מדי יום, לפאנל מיוחד, לרגל חגיגות מאה שנים ללימוד הדף היומי | צפו בתוכנית המלאה (הדף היומי)