בתוך תוכי ידעתי היטב שזה לא מתאים.
ידעתי שמדובר בגבול שנחצה, בטשטוש של השמירה הראויה ובפגיעה בטהרת המחשבה והלב. אך
למרות הידיעה הזו, המשכתי. אולי מפני שרעייתי, בטוב לבה ובתמימותה הטהורה, לא ראתה
בכך שום בעיה ופרשה את התנהלות כשיח ענייני ולגיטימי בין שכנים, ואולי, אם אהיה
כנה עד הסוף עם עצמי, מפני שמשהו בתשומת הלב הזו שירת אותי (מגזין כיכר)
השוטר, רגע לפני שחזר לניידת, הוריד פתאום את הראש אל תוך החלון. הוא הביט ביהודה במשך כמה שניות ארוכות, שניות שנראו כמו נצח. משהו במתח של יהודה, בשקט שלו, כנראה הדליק אצלו נורה אדומה. "תן לי תעודה זהות בבקשה", הוא אמר ליהודה (מגזין כיכר)
חתן בר מצווה שערך צילומים בפארק ליד עיירת מונסי בארה"ב, שכח את התפילין החדשות על ספסל בודד • בזכות תושייה של מתנדב 'חברים' ושילוב בין המוקדים – האבידה הושבה לבעליה רגע לפני שקיעת החמה של ערב שב"ק • "הבחור אפילו לא ידע שהן חסרות" (חרדים)
מחקר חדש מגלה כי אזור במוח האחראי על קבלת החלטות מפעיל "הטיה סמויה" לטובת שתיית אלכוהול, אפילו לפני שקבלת ההחלטה נעשית במודע | החוקרים מציעים כי מדובר במנגנון שעשוי להסביר מדוע אנשים עם תלות במשקה מתקשים להעדיף תגמולים חברתיים על פני שתייה (בריאות)
ואז ראיתי את עצמי ערב אחד, בדירה של אבי.
ישבנו ודיברנו על החיים, סיפרתי לו איזה סיפור מעניין ששמעתי... ואז נפתחה הדלת. אל
הדירה נכנסו בחור, ועימו בחורה בחוסר צניעות. "מה אבי, הבאת לנו כאן רב גדול הא?", היא שאלה אותו, ונבלעה באחד החדרים (מגזין כיכר)
קפאתי על מקומי, זה אליהו אגוזי החבר שלי
שהצטרף אליי לחו"ל. ישבתי על הכיסא, מנסה להבין את כל מה שקרה
עם אליהו, משחזר את הרגעים במפעל איתי יחד. אבל עדיין ליבי מסרב להאמין. אליהו? שהוא
יעשה לי דבר כזה? (חרדים)
הרגשתי שצבי מתחיל להתרחק ממני. זה התבטא ברמת הקשר שהיה בנינו, שהחלה להיות מאוד עניינית איתי. הוא מיעט בשיחות עימי, ולא שיתף אותי ברגשותיו כתמול שלשום באופן הכללי. דווקא בגלל הקשר שהיה בנינו, זה היה מוזר לי ואפילו קשה. חששתי אולי שפגעתי בו, אולי אמרתי איזו מילה לא במקום, ניסיתי לחשוב על השיחות שהיו בנינו, פשפשתי ולא מצאתי (משפחה)
שוב זה קורה בישיבה המסוגרת: ראש ישיבת אור ישראל, הגאון רבי יגאל רוזן, הידוע בקו הנוקשה שלו כלפי הבחורים, הודיע ל-34 בחורים בישיבה, ללכת הביתה | הרקע לטענת הבחורים: "יצאנו רבע שעה מוקדם לחתונה, וסירבנו לשלם את הקנס שהוטל עלינו - כי נמאס לנו" (עולם הישיבות)
בטקס שנערך בהיכל התרבות "יד בנימין" נשא את המשא המרכזי הגאון רבי ישראל מאיר לאו ונאמרו פרקי תהלים לרפואת כלתו אשת הרב הראשי • אמן הנשמה ארי היל וענק הזמר המזרחי משה דואק עם מקהלת "נשמה" הנעימו את הטקס ובשיאו הצטרף מנכ"ל הרשות ראובן פינסקי לקטע אומנותי מרגש • תעודות הוקרה הוענקו למצטיינים בהם צעיר מיחידה משטרתית מסווגת (חרדים)