איש התקשורת מאיר ברגר הכתב הפוליטי של עיתון 'המבשר' ומבעלי אתר החדשות 'אשדודס', חגג בר מצווה לבנו ישעיה ישכר ברגר, באירוע מתוקשר בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • צפו בגלריה של הצלם שוקי בריכטא
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף כ"ד-כ"ז; יבמות ב'-ה' | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף י"ז-כ"ג | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף י'-ט"ז | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת חגיגה מדף ג'-ט' | צפו בשיעור (יהדות)
חדש ב'כיכר השבת': היוזמה החדשה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד - יצאה לדרך | השיעור יומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת מועד קטן כ"ג-כ"ח; ומסכת חגיגה ב' | צפו בשיעור (יהדות)
מה שלוש השאלות שאתם חייבים לשאול במסיבת החנוכה המשפחתית? | האם מותר להשתמש בפתיל צף? | העיתונאי מגלה מה נאמר לו בשיחות אישיות | הלומדעס' על חילוקי הדעות בין המוסד לצבא? | הקמפיין למען הנגד ארי רוזנפלד | נס התינוק וההנחיה המרגשת של מרן הרב שטיינמן זצ"ל (דבר ראשון)
מי שיכולה לאכול אחרי פסח ביצים ,שתקום! טוב , ברור שהגזמתי, מי בכלל יכולה לקום אחרי פסח?
השנה החלטתי לחקור את חגיגת הביצים מה זו עושה? ובכלל מה קדם למה, הפסח או הביצה? * אז מהו כל עניין הביצים בחג הזה ואולי אין כאן כי אם שיווק סמוי ותעלול של מועצת הלול? שרי שטיירמן מסבירה למה הביצה דווקא היא סגולה נהדרת לאישה (פסח תשע"ו)