עם היוודע הבשורה המשמחת כי ראש הנחש ומנהיגה הדיקטטורי של איראן - האייתוללה עלי חמינאי חוסל בידי ישראל בתקיפה ממוקדת על ארמונו, המונים ברחבי איראן תועדו חוגגים את חיסולו של הצורר | ההמונים בבתים קראו קריאות שמחה, שרו שירים ואף נורו זיקוקים בכמה מקומות | צפו בתיעודים מאיראן (בעולם)
ראש ה־FBI, קאש פאטל, חטף ביקורת ציבורית לאחר שנצפה כשהוא חוגג בפראות עם נבחרת ההוקי קרח של ארצות הברית לאחר זכייתה ההיסטורית | בסרטון נראה פאטל שותה בירה בלגימה ארוכה, מרים את הבקבוק באוויר ומתיז ממנו ברחבי החדר (בעולם)
בסוריה חגגו היום (שני) שנה עגולה מאז ה-8 בדצמבר 2024, אז השלימו "המורדים הסורים", האופוזיציה הסורית דאז, את כיבוש דמשק, ומשטרו של נשיא סוריה בשאר אסד נפל סופית | שנה בלבד חלפה מאז הפך "אבו מוחמד אל-ג'ולאני", כפי שנודע אז מנהיג ארגון המורדים "הייאת תחריר א-שאם", למנהיג בעל השם האזרחי אחמד א-שרע – הנשיא החדש של סוריה | חגיגות השנה בסוריה מתפרסות על כמה ימים וכוללות מגוון עצרות, אירועי ספורט, תערוכות ומופעים | צפו בתיעוד הנרחב מהחגיגות (העולם הערבי)
המפעל הגרמני של טסלה חצה לאחרונה את רף ייצור חצי מיליון כלי רכב, וכעת הוא מרחיב פעילות ומציג תוכניות להגדיל את היקף הייצור עקב ביקוש גובר בשווקי אירופה | הגידול מתבצע למרות התחרות העזה וירידת מכירות בחלק מהמדינות (רכב)
נכדו היהודי של טראמפ בביצוע לשיר של אליצור | הרב דוד לייבל על 'עצמאות' | מה אמר הרבי מלובביץ לעורך עיתון הארץ | העיתונאית החרדית על רדיפת חרדים | דוקטור לכבאות מגלה מה מנסים להסתיר ממכם | האומן שהשיא את משואת כיכר השבת מסביר איך ניתן לגשר בלי להתלכלך | נתונים מרשימים על צמיחה והצלחה וגם, מונולוג נוקב על הדבר היחיד שחסר במדינת ישראל (דבר ראשון)