בעקבות גל האנטישמיות המשתולל בעולם ונתוני הפשיעה המזעזעים של ה־FBI, מחלקת המדינה האמריקנית שיגרה הנחיה דחופה ודרמטית לכל הנציגויות ברחבי התבל לדרוש מממשלות זרות אבטחה צבאית ומשטרתית חסרת תקדים סביב בתי כנסת ואירועי חגי תשרי הקרבים (בעולם)
לקראת חג השבועות, אירחנו את הרב חנניה מנס לשיחה פתוחה על החיבור לתורה גם מחוץ לכותלי הכולל • למה כדאי להשקיע בעוגת גבינה יוקרתית, ואיך יהודי שאכל מצה עם חמץ גרם למרן הרב אלישיב לשנות את פסיקתו? • אנחנו אלופים ושווים כל כך הרבה (דבר השבוע)
נשיא סוריה אחמד אל-שרע הוציא צו הקובע כי ה-18 במרץ בכל שנה - היום בו פרץ ה"אביב הערבי" - יהיה יום חג רשמי לרגל "יום המהפכה הסורי", שיתווסף לרשימת החגים הרשמיים והחגים המאושרים במדינה | בנוסף, א-שרע קבע יום חופש חדש בתאריך בו מציינים את נפילת משטר אסד בשנת 2024 (העולם הערבי)
לקראת ראש השנה תשפ"ו, מערכת הביטחון עברה לכוננות שיא, עם פריסת כוחות מתוגברת של צה"ל ומשטרת ישראל בכל רחבי הארץ. המהלך נועד לסכל פיגועים ולהבטיח את שלום הציבור, על רקע המלחמה בעזה, גל הטרור האחרון והמאמצים הבינלאומיים להכיר במדינה פלסטינית. בנוסף, המשטרה קוראת למי שיש ברשותו נשק בירישיון לשאת אותו בימי החג (בארץ)
רגע לפני ראש השנה, זהו מכתב מלב כואב של אבא, אבא למחצה לשליש ולרביע | זהו מכתב של געגועים, מכתב של מחאה, מכתב של זעקה | רגע לפני ראש השנה, אולי זה הזמן להעיף מבט לכיוון השכן בבית הכנסת, זה שלא זכה להיות לצד ילדיו ולכסות את ראשם בתקיעות, לנסות להבין מה הוא עובר בימים אלו | מכתב של אבא (מגזין)
ערב חג השבועות, חג מתן תורה, משה מנס עם תוכנית מיוחדת מאולפני 'כיכר השבת' עם ביצוע מדהים של ציור בחול לצד שירה מרגשת וסיפורו המרגש של הנער היתום | איך מעבירים מסרים מורכבים עם הדבר הזול ביותר ואיך מציירים מסר מורכב? | שיחה מרתקת על חינוך ועשיה, דבקות בה' וחיבור של אמת | וגם, הגמרא שהייתה מלאה בקומיקסים וציור מרגש ומאחד לשיר "אחינו כל בית ישראל" | צפו (חג השבועות)
אה, החגים! תקופה קסומה שבה שולחנות נאנקים תחת כובד המאכלים, וכוח הרצון שלנו נאנק תחת כובד הפיתוי: מפשטידות מפוצצות במרגרינה ועד למגשים אינסופיים של עוגיות ופטיפורים, החגים נראים מעוצבים בהתאמה אישית כדי לחבל בכל גרם של איפוק שבנינו כל השנה. זה אמנם נראה בלתי אפשרי ואנו מבטיחים לעצמנו שאחרי החגים נוריד את מה שהעלנו, אבל אפשר לצאת מהחגים מבלי להוסיף עוד חור בחגורה או מבלי לקנות חצאית במידה גדולה יותר... (בריאות, אימון אישי)
"תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ, תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ": אלפי יהודים מכל העדות והחוגים צובאים בימים האחרונים על המוקד הטלפוני של יד לאחים לצורך העברת שמותיהם ושמות יקיריהם לתפילות המיוחדות על כלל השותפים למצוות פדיון שבויים, כדי לזכות בדין ולהיכתב ולהיחתם לטובה לשנה טובה ומתוקה בתפילתם של מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א. "רבים מהפונים סיפרו בהתרגשות על ישועות שראו לאחר מעמדי התפילות שערך יד לאחים בימים הללו בשנים שעברו" | ציינו במוקד ההרשמה למגבית 'כופר נפש' השנתית של יד לאחים (חרדים)
הילדים שחזרו בתשובה כדי לכפר על חילול השבת, הילדה שהתפללה בשעת צרה בכפר, והילד שנותן צדקה בשעה שהוא מבקר אצל אביו הערבי לפי הסדרי הראיה שקבע בית המשפט | לקט סיפורי גבורה של נשמות יהודיות שהתרחשו ביד לאחים | מיוחד (חרדים)
המטה לביטחון לאומי פרסם אזהרות מסע לציבור בנוגע לאיומי הטרור כלפי ישראלים בחו"ל לקראת חגי תשרי | בין המדינות המסוכנות: טורקיה וירדן | בנוסף נקראים הישראלים שלא להבליט עבר צבאי אישי מחשש לפיגועי חטיפה או ניסיונות פיגועים של גורמים קיצונים (חדשות)
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה בעוד קצת יותר מחודש בהם נוהגים בכל תפוצות ישראל לאכול דבש, סמל לשנה טובה ומתוקה - משרד האוצר, משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות וביטחון המזון מוזילים את מחיר הדבש (חדשות, בארץ)
טעם אכילת החלב בגלל הכלים שנאסרו | האם
לכו"ע בשבת ניתנה תורה? | מאכלי חלב או אכילת המן? | עשרת הדיברות או את כל התרי"ג מצוות | לדעת הרמב"ן בני ישראל אכלו
בשר ביום מתן תורה | אילו קרבנו לפני הר סיני (יהדות)