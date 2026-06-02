השבוע התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' מתלמוד תורה "נר שמואל" בחדרה | המסיבה התחילה בבית רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שכיהן כנשיא התלמוד תורה, שם קיבלם במאור פנים בנו, רבי יצחק שאול קנייבסקי | לאחר מכן, התקבלו התלמידים ע"י הרבנית לאה קולדצקי ביתו של מרן, אשר נשאה דברי חיזוק וברכה בפני ההורים, הילדים והאורחים הרבים (חרדים)
שוד חמור התרחש בחדרה במהלך יום הזיכרון, כאשר אישה בת לניצולי שואה הותקפה ברחוב בעיר ונשדדה על ידי צעיר רכוב על אופניים | הנער התנפל עליה באלימות, חטף ממנה את מכשיר הטלפון הנייד וחפצים אישיים נוספים, ונמלט מהמקום (בארץ)
ביום שישי התקבל דיווח במוקד המשטרה על טרקטורון הנוסע ללא לוחית זיהוי בחדרה | שוטרים שהגיעו למקום סימנו לרוכב לעצור, אך הוא בתגובה החל להימלט | ניידות משטרה פתחו במרדף קרקעי ובמקביל הופעל מסוק משטרתי | כל הפרטים (בארץ)
המשטרה איתרה תינוק כבן שבועיים כשהוא נטוש ומכוסה בשמיכה בסמוך לבניין הביטוח הלאומי בחדרה | התינוק פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה | "עטפנו אותו בשמיכות נקיות ופינינו אותו לבית החולים ובמשך כל הזמן החזקתי אותו על הידיים קרוב אליי" | המשטרה חוקרת ומנסה לאתר את הוריו (חדשות)
המשטרה עצרה 15 חשודים במעורבות באירועי ירי בחדרה, שבוע אחרי התקרית מחוץ בבית חב"ד שגרמה לפגיעת כדור בחלון בית המדרש באמצע כולל לימוד | פשיטה משטרתית נרחבת בוצעה בעיר במטרה להילחם בפשיעה ובהחזקת נשק בלתי חוקי (משטרה)
המשטרה עצרה חשוד בן 30 בחשד למעורבות באירועי ירי בחדרה. בביתו נתפס רכב ממוגן וציוד הסוואה והחקירה נמשכת | ביום ראשון השבוע בהלה אחזה בלומדי ה"כולל" בבית חב"ד המקומי בשל קליע ירי שפגע באחד החלונות (משטרה, בארץ)