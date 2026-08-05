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משה מנס וישראל מאיר בתוכנית בין הזמנים מתכנסים לדיון מרתק על הטרנדים, הסטיגמות והתופעות הבוערות בציבור החרדי והכללי | הפודקאסט בודד-ליין החדש לרווקים וגרושים עם יוסי חיים מימון | שלושת הסמכים" של אריאל שרפר |סרטוני רץ ברשת (דבר ראשון)
מחבר הספר 'כונן כהלכה' הגיע להתריע על התופעה הקטלנית | ה'מיזרוחניק' שהגיע לאולפן לזעוק על בעיות הקדושה בתותחנים | הפנצ'און עם החדשות הלא מצחיקות | מדריך הכושר החרדי מסביר למה לעשות כושר לא באמת יגרום לכם לרדת במשקל | וכמובן התיעוד בלעדי: המגיש הנכבד במעיין סודי בתוך שטח אש | על גבול לבנון: ראיון עם לוחם בשטח | תכנית מרתקת (דבר ראשון)
הרב שלום מלול רב חטיבת המלב"ח (היחידה לזיהוי חללים בשורה) בראיון מלא השראה וחיזוק | איך מעבירים מסר נכון לילדים | ככה האירנים משתמשים בדמויות מצוירות בשביל הסברה | מי הולך מכות עם קנגורו | רץ ברשת מהעולם (דבר ראשון)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום: האם מותר להאזין ולצפות בחדשות המשודרות בשבת? והאם מוכרחים לצאת מהחדר כשהרדיו פועל? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
חיילות שנכנסו לב"ב הותקפו ע"י המון זועם | צפו: כך רחפן משטרתי עקב אחרי חמישה שבח"ים | רוה"מ הודיע על הקמת שני שדות תעופה חדשים | צבא טורקיה מציג את הכטב"מ החדש | הרבנים מגיבים להשקעות במכרה באתיופיה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
גל מעצרים: ארבעה בחורי ישיבה נעצרו בתוך יממה | סדרת ניסויים במערכת "קלע דוד" הסיתמה בהצלחה |הגדוד הסדיר החרדי הראשון "יונתן" השלים תרגיל בגולן |שתי עובדות מעבדה נספו הבוקר באשדוד |במהלך הלילה - ירי ורימוני הלם בתוך ישיבת גרודנא בבאר יעקב |ג'יימס דאגלס ירה למוות בביתו במהלך וויכוח פוליטי על טראמפ | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
ארבעה מחבלים בהם בנו של מייסד החמאס חוסלו | לפיד מאשים את נתניהו בזיוף פרוטוקולים | קבוצות קיצוניים תקפו את רכבו של האדמו"ר מקרלין | לראשונה; ח"כ מצטרפת למחאות צו 9 | למעלה מ-20 מחבלים נעצרו במהלך הלילה באיו"ש | נשיא המדינה ביקר בסידני - והמחאות עלו | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
שלוש שנות מאסר לחסיד המואשם בריגול למען איראן | כתב אישום חמור נגד בצלאל זיני | תינוק בן 4 חודשים פונה מהמעון במצב אנוש לבית החולים | רוה"מ הגיע לוועדת חוץ וביטחון - והטונים עלו | במהלך נסיעה - רכבת ירדה מהפסים | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
במהומות בבקו"ם ביום הגיוס לצעירים חרדים | הפגנות וחסימות כבישים בעקבות רפורמת החלב של סמוטריץ | טררגדיה: תינוק הגיע לביה"ח ללא רוח חיים בעקבות חצבת | בג"ץ החליט - רוה"מ יצטרך להסביר למה הוא לא מפטר את בן גביר | אחרי 11 שנים - הסגולה שהביאה בן בכור אחרי 11 שנים | "ילד חרדי מאובחן באוטיזם שנתיים אחרי מקבילו בחברה | תחזית ותיעוד קיצוני | (היום בכיכר) צפו
האולטימטום של טראמפ לאיראן | חגיגות ט"ו בשבט והלכות החג בכנסת | דוח היועמ"שית על 'השתמטות' חרדים | ראש עיר בדרום עוכב בחשד למעילה במיליוני שקלים | חוסל מחבל חיזבאללה בדרום לבנון | פתיחת מעבר רפיח | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
הרמטכ"ל בפגישות בזק בארה"ב | הגרמ"ה הירש נגד תופעת האלכוהול בחתונות | בן 28 נהג בפראות ללא רישיון ונעצר | זעזוע - האדמו"ר מהרי"ד מלעלוב זצ"ל הלך לעולמו מטביעה במקווה | תלמיד ישיבת 'אוהל יוסף' נעצר סמוך לביתו | שיטפונות בסנטיאגו בירת צ'ילה | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני | צפו (היום בכיכר)
היום בתוכנית בהגשת נריה סעדיה: ריאיון מיוחד עם יהודי מאיראן על מצב הקהילה היהודית, ולמה הוא מאשים את נתניהו וטראמפ בהתנהלות חסרת אחריות | לכבוד יום ההילולה - יוסי עבדו בסיפורים מרתקים ממסעות חייו של הרש"ש הקדוש | האזינו (כיכר Fm)
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