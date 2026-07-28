בקשה שגרתית של בנק לאומי למתן פסק דין נגד לקוח בגין חוב של 115 אלף שקלים, נתקלה בסירוב מפתיע של השופט אלישי בן יצחק. בצעד נדיר, הוא הבהיר כי לא יהפוך את בית המשפט למכונה להפקת פסקי דין | החלטה מנומקת שמשלבת משפט עברי ופילוסופיה יוונית (חוק ומשפט)
לקוחה שנסעה עם ענקית הלואו קוסט ריינאייר ותבעה מהחברה פיצויים, הצליחה לעקל מטוס של החברה לאחר שקיבלה צו הוצאה לפועל מבית המשפט | בחברה מכחישים: "כל התיאורים של עיקול שגויים עובדתית וכי לא עוקלה אף טיסה" | הסיפור המלא (תעופה)
מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל' ועד להפסקת האש בחודש 10/2025 החשב הכללי גייס חוב ממשלתי שהסתכם לכ-524 מיליארדי ש"ח, כעת החשב הכללי מפרסם כי יש ביקושי שיא לגיוס החוב הממשלתי ב-2025; יחס החוב לתוצר עלה ב-0.9% בלבד (חדשות כלכלה)
טיסה שהייתה צפויה להמריא היום מטרמינל 3 בנתב"ג לבוקרשט בוטלה עקב חוב של חברת התעופה לרשות שדות תעופה | 160 הנוסעים הורדו מהמטוס והועברו לטיסות חלופיות | רשות שדות התעופה: "לא נותרה בידינו ברירה, זמינים בכל עת לקבלת התשלום ולשחרור המטוס באופן מיידי עם קבלת הסכום" (תעופה)
הדירה נרכשה לפני כיובל. רק לאחרונה גילתה בעלת הדירה כי לא נרשמה על שמה בטאבו, וביקשה מהמוכר להסדיר את רישום הזכויות. המוכר סירב, בטענה שהיא חייבת לו 100 לירות. בית המשפט התפלא איך לא אמר מילה על הכספים במשך עשרות שנים (משפט)