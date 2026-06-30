סוף לסאגת הגניזה בבני ברק: לאחר ימים מותחים של השבתה ואיום ממשי להצטברות הררי גניזה ברחובות העיר, מערך הפינוי חזר לשגרה מלאה • מאחורי הקלעים נרשם קרב גרסאות עיקש בין העירייה לועד הגניזה סביב שאלת תשלום החוב וביטול העיקולים - אך בשורה התחתונה מדובר באנחת רווחה עצומה לתושבים (בארץ)
הבנקים הגדולים בישראל הגישו בקשה דרמטית לבית המשפט להכריז על נוחי דנקנר כפושט רגל בעקבות חובות ענק של כחצי מיליארד שקל. המהלך צפוי להוביל להגבלות קשות על אורח חייו, כולל שלילת כרטיסי אשראי, צו עיכוב יציאה מהארץ ומינוי נאמן לנכסיו| מה יקרה אם הבקשה תתקבל? (כלכלה בארץ)
בזמן שדונלד טראמפ כבר חוגג את ההשתלטות על "הברז" של ונצואלה, הוא נתקל בחומה סינית בצורה של חוב עתק בסך 10 מיליארד דולר | האם הצהרות הניצחון הם לאוזני חברות הנפט שתמכו בבחירתו של טראמפ לנשיאות? וגם התמיכה המפתיעה ממשפחת רוטשילד (חדשות בעולם)
יותר מ-14,900 ישראלים פנו השנה לבתי המשפט בבקשה למחוק את חובותיהם, לעומת כ-13,800 אשתקד | במקביל נרשם זינוק במספר מי שמבקשים הסכמות עם הבנקים לפריסת החוב | עו"ד יוסף ויצמן: "אנחנו עדים להידרדרות כלכלית חמורה של משפחות ישראליות בעקבות המלחמה, הטעות היא שאנשים מחכים לנס – במקום לפנות לסיוע"
לצערם של רבים מאזרחי ישראל רשות הגביה רשמה שיא של כל הזמנים • בזמן שהמדינה התמודדה עם אתגרי הביטחון, רשות האכיפה והגבייה רשמה את שנתה הרווחית ביותר מאז ומעולם. עם זינוק של 29% בגבייה ותוספת של 800 מיליון שקלים לעומת אשתקד (בארץ, חוק ומשפט)
נשיא סוריה לשעבר אסד הורה לשלושה ממקורביו הקרובים ביותר ללוות אותו כשנמלט מדמשק במהלך טיול למוסקבה | האירועים התפתחו במהירות כה רבה עד שלא היה להם זמן לקחת את בגדיהם, דרכוניהם או מזומן | במוסקבה, אסד שיכן אותם במלון היוקרתי "ארבע העונות", אך כאשר הוצג בפניהם חשבון עצום עבור שהותם, המנהיג הסורי הפסיק לענות לשיחות ונעלם (בעולם)
ר' משה, אברך כולל מכובד מהדרום לא ידע מהו חוק חדלות פירעון, לתומו חשב שזה רק לעסקים, אבל כשהחובות שלו הגיעו למאות אלפי שקלים שהוא וזוגתו, שמשמשת כמורה, לא הצליחו להחזיר, הם פנו לעו"ד יוסי ויצמן, מחבר הספר מחיקת חובות בישראל, שהציע להם אפשרות להגיע להסדר שיקום כלכלי | "הצעתי להם את ההזדמנות להגיע לייצוב כלכלי ולמנוע הדרדרות נוספת, חמורה יותר במצבם", מתאר עו"ד ויצמן את הסיפור העגום שהגיע אל הסוף הטוב (כלכלה)