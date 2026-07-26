כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הרסו הלילה מבנים בחוות כוכב יהודה שבגוש עציון, בפעם ה-33 מאז הקמתה. עם עזיבת הכוחות, נדהמו התושבים לגלות כי לצד הריסת המבנים והחרמת ספרי קודש, הושחתו לחלוטין תפילין של אחד התושבים על ידי דחפור (בארץ)
פיקוד העורף נותן לראשונה לחוות ההתיישבות ביהודה ושומרון אזורי התרעה נפרדים | במסגרת השינויים כמאה פוליגונים חדשים הוטמעו היום ברחבי גזרת פיקוד מרכז | במסגרת החלוקה החדשה גם אזורים מיושבים שעד היום הוגדרו "שטחים פתוחים" - קיבלו פוליגונים נפרדים (צבא)
תרנגולות בתצורות מיוחדות ומרהיבות וביצים בצבעים שלא חלמתם שיש | החרדי מקרית ספר שמגדל תרנגולות על גג הבניין והמיליונר מת"א שמגדל תרנגולות שעולות אלפי שקלים | מה ההבדלים בין הזנים, עם מה כדאי להתחיל ואיך מבדילים בין תרנגול לתרנגולת? | האם תרנגולות עושות רעש וכמה ביצים הם מטילות
לאחר שהערב דווח כי הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד המרכז בלוט ביקרו בחווה חדשה ביו"ש שהוקמה על אדמות מדינה שלא כחוק, הפוליטיקאים מימין משגרים הודעות תמיכה וברכות לזמיר ובלוט על "הביקור החשוב בחוד החנית של ההתיישבות" (פוליטי)
בין היישוב עדי עד ומלאכי השלום, התרחש הבוקר פיגוע ירי על ידי מחבל שהגיע מכפר עוין סמוך ופתח בירי לעבר צעירים יהודים שיש להם חוות במקום | בהקלטה דרמטית נשמע הפצוע היהודי זועק לעזרה, בחסדי שמיים האירוע הסתיים בפציעה קלה | ראש המועצה: מדובר במארב מתוכנן שהסתיים בנס גדול" (חדשות)
לצורך כריית המטבע הווירטואלי הכי מדובר בעולם, נעשה שימוש בחוות מיוחדות שצורכות חשמל בכמות עצומה. על פי ההערכות, בקצב הנוכחי צריכת החשמל בחוות הביטקוין תעקוף עד 2020 את צריכת החשמל של האנושות כולה. כך נראית חוות כרייה (וידאו)