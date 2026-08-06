צעירים נעצרו לאחר שתקפו ושדדו בעל עסק בחולון וגרמו נזק כבד למקום. התקרית האלימה החלה כאשר הנאשמים הגיעו יום קודם לכן למקום והשליכו חפצים לעבר הדלת, וכששבו למחרת ודרשו כסף – תקפו את בעל העסק | תיעוד סוער ופרטים (בארץ)
שכנה בעיר חולון טענה כי הרחבת המרפסות בבנין תמנע ממנה להקים סוכה, העירייה קיבלה את עמדתה והגבילה את הבנייה | כעת, ועדת הערר המחוזית תכריע האם ההחלטה הייתה חוקית, ואף תבחן האם מדובר ב"מרפסות סוכה" (חדשות)
מטען רסס קטלני שהתפוצץ באישון לילה בבית עסק, חמישה פצועים מדממים ושורת הצתות ומעשי ירי שהרעידו את ערי המרכז: חקירה סמויה ומתוחכמת של ימ"ר תל אביב הגיעה לסיומה הדרמטי | תיעודי מצלמות אבטחה מבהילים, שחשפו חשודים המציתים רכבי יוקרה והופכים את השכונות השקטות לזירת קרב, הובילו לגיבוש ראיות מוחצות וכריתת רשת פשע מתוחכמת של צעירים שהטילו אימה על גוש דן. כעת, הפרקליטות חושפת את הקלפים (בארץ)
תיעוד ממצלמות האבטחה חושף את רגעי הפיצוץ העז שאירע בצהריים בחניון ציבורי בחולון, בו חוסל גבר המוכר למשטרה. בסרטון נראה רגע פיצוץ המטען, כאשר חלקי הרכב עפים לכל עבר ועשן סמיך מכסה את האזור, בעוד עוברי אורח נמלטים בבהלה (בארץ)
החשודים, תושבי חולון בשנות ה-20 לחייהם, נעצרו בחשד שביצעו שוד חמור בסופרמרקט בעיר לפני כחודש וחצי. על פי החשד, הם הגיעו רעולי פנים, איימו על עובד בסכין, גנבו מאות קופסאות סיגריות בשווי עשרות אלפי שקלים ונמלטו (חדשות)
כיממה אחרי התאונה, שבה נפצעה קשה אישה בת 38 ונפצעה קל ילדה בת 8, הגיע לתחנת המשטרה תושב טייבה וטען כי הוא הנהג שהיה מעורב בתאונה. אלא שחקירת המשטרה העלתה כי החשוד האמיתי הוא בכלל אדם אחר | אתמול החשוד, שב"ח מחברון, נעצר ביפו | כל הפרטים (בארץ)
המשטרה עצרה בביתו בתל אביב חשוד בפריצה סדרתית לחנויות ועסקים באזור העיר חולון במרכז הארץ. החשוד תועד מתקרב באופניים, רעול פנים, אל החנות ובתוך שנייה פורץ את הדלת. הוא גנב כסף וטלפונים ניידים (בארץ, משפט)
חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ביקש לומר שלושה פרקי תהילים לישועת אחד מאברכי הכולל שבתו המבוגרת ממתינה שנים רבות לזיווגה, ולאחר מכן הפתיע הגר"י והבטיח לתלמידיו, כי מי שיזכה להציע הצעה שתבוא לידי גמר, יקבל ממנו כסף, מלבד דמי השדכנות שיקבל משני הצדדים | האזינו (חרדים)
בעלי בית בחולון שהו בחופשה בחו"ל בסוף השבוע הבחינו באמצע החופשה שמצלמות האבטחה בדירה הוסטו. הם דאגו שדיווח על כך יועבר למשטרה, ושוהה בלתי חוקי שניסה לפרוץ לדירה נתפס. הוא ניסה לברוח וקפץ מהקומה הראשונה למטה (משטרה)
אירוע חריג התרחש היום בחולון כאשר אוטובוס התנגש בחומה בעיר | 10 בני אדם נפצעו באורח קל, צוותי הרפואה מטפלים בהם במקום | כעשרה מנוסעי האוטובוס ירדו ממנו לאחר שדלת האוטובוס נפרצה, ולדבריהם הם לא נפגעו פיזית (בארץ)