אלפי
ישראלים, רבים מהם מבוגרים וחולים כרוניים, תקועים בחו"ל ללא תרופות חיוניות
עקב מלאי שאזל והיעדר כיסוי ביטוחי מתאים | המצב מעמיד בסכנה את בריאותם ואף
חייהם, ומעורר קריאות דחופות למשרד הבריאות ולקופות החולים למצוא פתרונות (חדשות
בריאות)
כאשר התקיימה פגישה בין הבעל שם טוב הקדוש לבין פריץ גוי. הפריץ ביקש עצה מהבעל שם טוב על החולי שיש לו ברגליו, והבעל שם טוב אמר לו שאם הוא לא ילך אחר תאוותיו, החולי יעבור | צפו בסגולה למוצ"ש מאת הרב יצחק ישי בנון (חסידים)
משפחות המאושפזות בבית החולים הדסה טוענות כי אוכל שהן משאירות במקומות המיועדים, נעלם בצורה סדרתית; "האם לא די בחוויה הכואבת שאנו נאלצים לעבור בבית החולים, אנחנו צריכים להתעסק גם בגניבת אוכל ולאף אחד זה לא אכפת?" | בדיקת 'כיכר השבת' (חרדים)
תיעוד ב'כיכר השבת': צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13' ומגיש פינת פרשת השבוע ב'כיכר השבת' - הגיע היום (ראשון) יחד עם חברו הנגן אורי אדלר וילדיהם לשמח חולים במסיבת חנוכה בבית החולים 'שערי צדק' • צפו