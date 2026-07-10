הקיץ בשיאו: גל החום הכבד נמשך ומוביל לטמפרטורות גבוהות מהרגיל, אך המפות המטאורולוגיות מבשרות על שינוי באופק. מה צפוי ביומיים הקרובים ואיך תיראה ההקלה המיוחלת בסוף השבוע? כל הפרטים על המגמה החדשה והטמפרטורות בערים המרכזיות (מזג האוויר)
שינויי האקלים הקיצוניים המורגשים ברחבי העולם ממשיכים לגבות מחירים, כאשר על פי מחקר שפורסם היום, 68% ממקרי המוות באירופה בחודשי הקיץ השנה - אירעו בגלל התחממות גלובלית מעשה ידי אדם | שינויי האקלים גרמו לטמפרטורה הממוצעת באירופה להיות חמה ב-2.2 מעלות צלזיוס, מה שהגדיל מאוד את מספר המתים מהחום (בריאות)
אנו בעיצומם של ימים חמים ביותר שמביאים איתם את סכנת ההתייבשות | מי נמצא בקבוצות הסיכון? כיצד נדע לשים לב לסימנים מוקדמים ומה עלינו לשתות או ללבוש כדי להימנע מסכנה? סיכמנו עבורכם כמה נקודות חשובות לקיץ בריא יותר (בריאות)
בימי שרב קיצוניים, עבודה ושהייה בחוץ עלולה להפוך לסכנת חיים. המוסד לבטיחות ולגהות מפרסם הנחיות ברורות להתמודדות עם עומסי חום, ומדגיש: זיהוי מוקדם, הפסקות יזומות, הצללה ושתייה מספקת - יכולים להציל חיים (בריאות)
ימי הקיץ הגיעו ואיתם המזון המקולקל, כיצד זה שחום הוא גורם קילקול וקור שימור? מה ניתן לעשות כדי לשמר את המזון לזמן רב יותר גם בימים חמים וללא מקרר? ומה יכול לגרום למקרר שלכם לעבוד פחות טוב? ההסבר המדעי וטיפים שימושיים (בריאות)
מחקר חדש חושף את המורכבות הביולוגית והתרבותית שמאחורי תופעה יומיומית זו, ומציע פתרונות מעשיים לאתגר שמשפיע על מיליוני מקומות עבודה ובתים בעולם. מסתבר שהפער בתחושת הטמפרטורה בין המינים אינו רק עניין של העדפה אישית, אלא שילוב מרתק בין אבולוציה, הורמונים, ומבנה גוף (בריאות)
מקילופים בצבע ועד פגיעה במערכות הקריטיות: מדריך שחושף את מלוא היקף הנזקים שהשמש הישראלית גורמת לרכב שלכם, הפתרונות שיחסכו לכם אלפי שקלים בתיקונים, ואיך בחירה נכונה של מקום חניה יכולה להציל את הרכב - וגם את הארנק? | המדריך המלא (רכב)