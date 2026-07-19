מהפיתה החמה ועד כדור הפלאפל האחרון - אפשר להכין בבית ארוחת פלאפל שלמה, פריכה, טרייה ומלאה בכל מה שאוהבים: חומוס קרמי, סלט קצוץ, טחינה וצ'יפס זהוב. זו ארוחה מושלמת לתשעת הימים וגם לחופש המתקרב, ואפשר להתאים אותה לזמן ולכוח שיש לכם - להכין הכול לבד, לבחור רק שניים-שלושה מרכיבים ביתיים ואת השאר לקנות, ועדיין להגיש ארוחה מגוונת וטעימה (אוכל ומתכונים)
נפתלי בנט מחפש ממשלה עם לב (ופיתות מבן גביר), יאיר לפיד בטוח שהציבור לא מטומטם ואיימן עודה שר על האוטו הירוק | וגם: למה טלי גוטליב נקרעת מצחוק ומה ינון מגל עושה בתוך המים? | יוסי עבדו בפרק החדש של 'החדשות הלא חשובות' מסכם את חגיגות המימונה ועולם התורה • צפו (אולפן כיכר)
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
חומוס - המהפכה הקולינרית והבריאותית שמשנה את פני העולם: מחקר מדעי, השפעות בריאותיות ועצות לצריכה נבונה | מבט מעמיק על אחד המאכלים החשובים והמשפיעים של המאה ה-21 שהפך ממאכל מסורתי מקומי ללהיט עולמי (בריאות)
פרשת השבוע ‘תולדות’ מספרת
על סעודת האבלים שהכין יעקב |
ויעקב נתן לעשיו לחם
ונזיד עדשים |
מדוע אנו נוהגים לאכול
מאכלים עגולים כאות לאבל ועצבות |
וכיצד המאכלים העגולים
התגלגלו אל תוך סעודת השלום-זכר
(יהדות)
משתעממים מפיצה מסורתית עם רוטב עגבניות וגבינה? מבינים אתכם. הפיצה הייחודית והבריאה הזו היא בדיוק בשבילכם. עם בצק פריך, ממרח חומוס, גרגרים וירקות מגוונים לא תוכלו (ותאכלו) לשוב לפיצה רגילה (מתכונים, אוכל)
מי לא אוהב סלט קיסר קלאסי? הוא פריך, מרענן ועמוס בדברים טובים - כלומר, קרוטונים, פרמזן ורוטב מלוח-קרמי. מה שאנחנו לא אוהבים בו זה להקציף איולי באינטנסיביות עד שהדו-ראשי שלנו בוער. בנוסף, כל עניין הביצים הנאות לא תואם לטעם של כל בני המשפחה שלנו, אז הנה גרסה קצת אחרת שכוללת חומוס צלוי לתוספת חלבון ורוטב קסום שקל להכין (מתכונים, אוכל)
תקראו לכולם - יש לנו ארוחה משפחתית טעימה שמכינים בצ'יק והכי כיף לשבת סביב צלחת ענקית ולנגב ביחד: אוראל בראל עם מדריך וידאו שלב אחר שלב להכנת שווארמה הודו מהירה של 'וול דאן' לצד חומוס ביתי נפלא (מתכונים, אוכל)
שילוב קלאסי שכל מה שצריך לצידו זה ערימה של פיתות חמות וסגרתם פינה לארוחה משפחתית טעימה ומהירת הכנה שהכי כיף לאכול כבראנץ' מאוחר. מורן פינטו עם מתכון לחומוס ביתי עם תבשיל בשר טחון מעל. קדימה, תקראו לכולם (מתכונים, אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", ארוחה שלמה בסיר אחד, שיש בה את כל אבות המזון: חלבון, פחמימה וירק ונוסף על זאת, השוס: היא גם פרווה. מה צריך יותר מזה? ובכן, כלום. רק להפשיל שרוולים, להכין וליהנות מעמל ידכם (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
היום מציינים בעולם את יום החומוס הבינלאומי, ובשל הנסיבות אנחנו מנגבים בבית, אבל לא מוותרים לרגע על הטעם: 3 מתכונים לחומוס ביתי מושלם - חומוס קלאסי, חומוס פיקנטי וחומוס יצירתי שיהפוך לממרח קבוע במטבח שלכם (מתכונים, אוכל)