קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, שבוע האזכרה למרן זצ"ל: שיטת הפסיקה בדור החופש והדרור, וזהירות מחומרות מיותרות העלולות לפגוע בעיקר ההלכה • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
לקראת חג הפסח הבעל"ט,
ישראל מתהדרים בהידורים
שונים,
ומתאמצים להתרחק מחשש
חמץ בכל צורה שהיא |
מי נהג לאכול רק ירקות
ופירות קלופים?
ומה החשש בשימוש בקמח
תפוחי אדמה?
והאם מנהג חומרה הוא
בגדר נדר? |
"מאמר שני"
(יהדות ואקטואליה)
בדיוק כשהרכב עצר בכניסת בית החולים, פסעתי בזריזות לעבר חדר המיון להביא כיסא גלגלים. כשחזרתי, חשכו עיניי. רעייתי התמוטטה על הארץ כשהיא מחוסרת הכרה. צוות הרופאים שהיה בסמוך למקום רץ בזריזות, והחל לבצע בה פעולות החייאה (יהדות)