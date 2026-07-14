ארגון "חוננו" הגיש תביעה אזרחית על סך 40,000 ש"ח נגד צעיר ערבי שתקף לפני כשבע שנים יהודי חרדי בסמוך לקבר שמעון הצדיק בירושלים. התוקף, שכבר הורשע בהליך פלילי בתקיפה על רקע גזעני, ירק על החרדי בזמן שחברו הכה אותו (חרדים)
עשרות פורעים מהכפר דיר דבואן ביצעו לינץ' בקבוצת מטיילים שעשתה את דרכה מהיישוב עפרה לעבר גבעת אסף. הפורעים תקפו את הקבוצה במטר כבד של סלעים מטווח קצר, פצעו מספר מטיילים, אחד מהם במצב קשה | חוננו: "קוראים לעצור את כלל הפורעים ולמצות עמם את הדין" (ביטחון)
מתיישבים יהודים הותקפו בידי המון ערבי, כ-10 מתיישבים נפצעו, מתיישב שבלם את הלינץ' באמצעות נשקו האישי נעצר. עו"ד פולסקי מחוננו : "יכולנו להיות היום ח"ו בהלוויות - נפעל ונאבק עד לשחרורו המלא ועד להעמדתם לדין של הפורעים הערבים" (בארץ)
ארגון חוננו הגיש ערר לפרקליטות המדינה על החלטת מח"ש שלא לחקור שוטרים שלדברי חוננו הורידו עשרות נוסעי אוטובוס חרדים באישון לילה בצד הדרך, בעקבות תלונה על עישון באוטובוס, ועזבו את המקום תוך הפקרת הנוסעים (חרדים)
לפני שנתיים ריסס נהג אוטובוס ערבי בושם על צעירים בירושלים בטענה כי הם מסריחים. חוננו הגיש תביעה אזרחית נגד הנהג בסך 220,000 ₪: "לפצות את הנערים על עוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם וכן להביא להרתעה כנגד אותם מעשי אנטישמיות" (חרדים)
עשרות ישראלים חצו אמש את הגדר וניסו להיכנס לרצועת עזה, צה"ל עצר אותם לפני שהספיקו להיכנס והעביר אותם לידי משטרת ישראל, הבוקר נודע כי מדובר בפעילי ימין שרצו להיכנס כדי לעורר מודעות ליישוב יהודי בעזה | עשרה מהם נעצרו (חדשות בארץ)
בית המשפט השלום ירושלים פסק כי ערבי שתקף בחור ישיבה חרדי יפצה אותו ב115,000 ₪, זאת במסגרת תביעה אזרחית נגררת שהגיש היהודי נגד התוקף | עו"ד חיים בלייכר מחוננו: "יש לנקוט בכל האמצעים כדי למגר את אותם מעשי בריונות טרוריסטים כלפי יהודים ולהביא להרתעת הפורעים הערבים" (בארץ)
אזרח הגיש תלונה למשטרה בבקשה לעצור ערבי העובד כמאבטח בסינמה סיטי בירושלים שפרסם דברי תמיכה בטרור. תלונתו של האזרח נדחתה והתיק נסגר | עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו הגיש ערר על החלטת המשטרה לפרקליטות שהובילה לפתיחת התיק מחדש. עו"ד בלייכר: "אנו מברכים על פתיחת התיק מחדש ומצפים שהתלונה והסרת האיום תטופל במלוא הרצינות" (בארץ)
לאחר שאמש פורסמו בכלי תקשורת ערבים תמונותיהם של הלוחמים, שנעצרו בשדה תימן בחשד לפגיעה במחבל החמאס, תוך הפרת צו איסור פרסום - פנה עורך דינם בדרישה שיחקרו את הפרסום ולא יאפשרו הכנסת כלי תקשורת לדיונים (חדשות)
בית הדין הצבאי האריך ביומיים, עד ליום שלישי, את מעצרם של חמשת לוחמי המילואים שנעצרו בבסיס שדה תימן בחשד להתעללות במחבל | עורכי הדין המייצגים את העצורים: "מדובר במשחק מכור, עם מערכת ששופטת את עצמה" (צבא וביטחון)
הבוקר יובא לדיון נהג אוטובוס ערבי של חברת 'קווים' אשר תקף בפראות נוסע יהודי סמוך למחלף בר אילן. גם שהגיע אמבולנס למקום המשיך הנהג התוקף לנסות ולפגוע בנוסע. עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו שלח מכתב למשטרה "תקיפה אכזרית ואנטישמית" (חדשות)