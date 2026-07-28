לאחר הפיגוע הקשה סמוך לכפר תל, בפיקוד מרכז הוציאו מסמך חידוד נהלי תיאום טיולים ביו״ש | על פי מסמך ההנחיות החדש, ״כניסה לשטחי B וA ללא תיאום ומעטפת בטחונית מסכנת חיים, ומי שעושה זאת ללא אישור נדרש - נושא באחריות״ (צבא)
בעוד תושבי העיר החרדית ביתר עילית נמים שנת ישרים, החיילים פשטו על הכפר בדרכם לסיכול טרור | כתב 'כיכר השבת' שהתלווה לפעילות הלילית של הכוחות בכפר חוסאן מגיש סיקור ותיעוד בלעדי מתוך הפעילות | הפעילות שאף אחד לא יודע להעריך, הנתונים המלאים, איך נכנסים לבית ומה עושים עם כל החשודים שנעצרו? | מסע לילי (צבא וביטחון)