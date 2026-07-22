במשדר מיוחד, ערב תשעה באב, אירח יוסי עבדו ב'אולפן כיכר' את הרב יוסף חיים אוהב ציון, מגיד שיעור בביהכ"נ 'מוסיאוף', לשיחה מרתקת על הלכות זכר לחורבן | למה ציור של ירושלים לא פוטר מאמה על אמה? מדוע הספרדים אינם מניחים אפר בראש החתן? ומה ההבטחה שכתב רבי חיים פלאג'י לכל בית שמקיים את ההלכה ומשאיר אמה על אמה? • צפו במשדר המיוחד עם כל ההלכות שנועדו לא לתת לנו לשכוח את חורבן בית מקדשנו (אולפן כיכר)
מי כעמך ישראל: רגע בלתי נשכח של אחדות והתרגשות עצומה נרשם בשבוע שעבר במהלך חתונתו של מאור אסרף • מתחת לחופה התכבד באמירת ברכה הרה"ג ר' מנחם מנדל אנגלרד, שאיבד את שני בניו הקדושים באסון מירון הכבד • מאחורי הברכה: ביקור ניחומים ספונטני של שני חברים, והבטחה מצמררת שנשמרה במשך שנים בלבבות • "הרגשנו שהאסון הוא של כולנו" • תיעוד מרגש (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, תושייתו של ראש הישיבה כשאבדה הטבעת בעיצומה של החופה: האם אפשר לקחת טבעת בהשאלה מאחת הקרובות? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
דרמה מרגשת תחת החופה: במהלך סידור הקידושין לתלמידו של ראש הישיבה חבר מועצת החכמים הגאון רבי אברהם סאלים, הטבעת צנחה לחריץ ברצפת העץ ונעלמה. בתושייה רבה, מצא ראש הישיבה פתרון לחתן שיוכל לקדש את הכלה והטקס הושלם כדת וכדין (חדשות חרדים)
בהלוויה היום, ספדה ארוסתו של מעוז הי"ד במילים קורעות לב למי שהיה אמור לעמוד עמה תחת החופה בקרוב | בדבריה המצמררים שילבה רוני ציטוטים וזיכרונות מהימים האחרונים, סיפרה על עיניו הטובות ששבו את כל רואיו ועל השקט הפנימי שאפיין אותו, ולא היססה לפנות אליו ישירות בבקשת סליחה ובכי תמרורים (חדשות)
לראשונה מאז תחילת הלחימה, הפוגת השקט היחסית בין רוסיה לאוקראינה אפשרה לקהילה היהודית בקייב לקיים אירוע חגיגי ומרגש במיוחד | זוגות צעירים לצד זוגות בני 65 ו-92 נישאו באותו ערב | האירוע עורר עניין רב בעיר וזכה לסיקור תקשורתי מקומי | הרב יונתן מרקוביץ' מקייב: "דווקא מתוך המציאות המורכבת אנשים בוחרים להמשיך את שרשרת הדורות" (בעולם היהודי)
סיפור מרגש הגיע בשבוע שעבר לפתחם של הרבנים: זוג צעיר שתכננו נישואין רפורמיים, החליטו לחזור למקורות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל • אלא שאז הגיעה ההפתעה מההורים: "גם אנחנו רוצים חופה כדת משה וישראל" • השאלה ההלכתית המורכבת שהונחה על שולחנו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד: האם מותר להשיא הורים וילדים באותו המעמד? • ההכרעה המפתיעה והפתרון שנמצא לחגיגה המשפחתית הכפולה • כל הפרטים על הדרמה ההלכתית (חרדים)
הדס לוינשטרן, אלמנתו של אלישע הי"ד שנפל במהלך מלחמת 'חרבות ברזל', התחתנה השבוע עם הוד רייכרט שהתאלמן מאשתו חגית לפני מספר חודשים, את האירוע המרגש שנערך באולמי 'דימול פלטינום' תרם איש החסד שי גראוכר • צפו (ברנז'ה)
איש התקשורת ומגיש החדשות דודי בן חמו, חגג השבוע את נישואיו בשעה טובה ומוצלחת עם לאה גרוסמן באולמי ‘נוף ירושלים’ | בסידור חופה וקידושין כובד סבו הרב יוסף בן עמרם ראש מוסדות 'נחלת יוסף' | באירוע השתתפו שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, בכירים במשק ובמערכת הפוליטית, לצד עיתונאים ואנשי תקשורת רבים • צפו בתיעוד מהשמחה (ברנז'ה)
קהל רב נהר אמש לאולמות השמחה של היכלי מלכות בבני ברק, לשוש ולשמוח בשמחת בית צדיקים, נישואי החתן בן האדמו"ר מקודינוב, עב"ג הכלה נכדת הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן | על פי בקשת האדמו"ר, השקיעו החסידים את מירב המאמצים בחופה מפוארת, כמבואר בדברי הזוהר הק' | שוקי לרר הצטרף למעגלי השמחה של החסידים ומגיש גלריה (חסידים)
ימי
בין המצרים מלאים במנהגים והלכות, לזכר חורבן בית מקדשנו |
האם מנהג שבירת הכוס
תחת החופה הוא 'זכר לחורבן' או שמא במקום
גילה שם תהא רעדה?
| וגם דבריו המחודשים של
הריקאנטי על החלק שאנו נותנים לסטרא אחרא
(יהדות
ואקטואליה)
עם ישראל חי - וחוגג: רס"ל במיל' בוריס שטונדה, שנפצע קשה בבית חאנון, נישא לאנה בחופה מרגשת, ושבר את הכוס עם הפרוטזה | אלישע מדן, שאיבד את שתי רגליו זכה לשמש 'עֵד' בחופתו של בוריס | בחופה המרגשת השתתפו גם הוריו ואלמנתו של יוסי הרשקוביץ הי"ד שנפל באותו קרב (בארץ)
במסגרת פינת הבריאות בתוכנית 'דבר ראשון' נסענו עד בית החולים רמב"ם בחיפה שם נפגשנו עם המומחה לאנדרוקרינולוגיה פרופ' רם וייס | המומחה הרגיע אותנו עם אמירה דרמטית לגבי נערה הלוקה בסכרת והלחיץ אותנו באמירה קשה דווקא על הבחור | וגם, על החופות והשמחות בהם הוא מגיע כמלווה הרפואי של השידוך | צפו בריאיון (בריאות)
בדף
היומי מסכת בבא-בתרא דף קסח עסקנו בדינו של אביי האומר שיש צורך
לקחת "עם הארץ" שיבחן את הכלה שמא ינסו להחליף אותה בכלה אחרת | האם
ראוי לחתן להסתכל על פני הכלה לפני החתונה? שאלה זו עוררה ויכוח הלכתי סוער בין
הרמב"ם והראב"ד, המקור למחלוקת זו טמון בסוגייתנו | וכיצד קידש אברהם את
שרה בלי לראות אותה? (יהדות)
תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה, חיתן הערב (ראשון) את נכדו מאיר שלום, בן לבנו הגאון רבי שלמה אבוחצירא יו"ר מכון 'אור לישרים' - באולמי 'האחוזה' במודיעין, בסידור חופה וקידושין כובד הדוד האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא • צפו (חרדים)
אמש נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד מכנובקא בעלזא שמחת נישואי נכד האדמו"רים מויז'ניץ קיימישע וטשערנוביל | על אף הקושי לתעד את שמחת הנישואין בגלל ההוראות החמורות, את מעמד החופה כן הצליח איתי קצב לתעד בהיחבא, ומגיש גלריה מהאדמו"ר מארה"ב שהרכיב משקפי שמש נגד צלמים (חסידים)