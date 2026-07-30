אני אדם ביקורתי כלפי עצמי. ולא יודע מה, משום מה, כאשר אני בחופש עם הילדים או עם אשתי, אולי בגלל שאני איתם הרבה, אני פתאום רואה ומסתכל על הילדים: איך הם מתנהגים, ואיך הם צועקים, ואיך הם מדברים, במקום לזרום, לשמוח ולהחליק. ואני לא יכול לשתוק, ואני מעיר, ולפעמים אף בחוזקה, וככה הגלגל ממשיך | מרדכי רוט על האמת המטלטלת של החופשות בבין הזמנים (מגזין כיכר)
היסטוריה בעמנואל: האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שינה את יעדי המנוחה המוכרים של האדמו"רים בחו"ל ויגיע לשבוע שלם בעיר התורה והחסידות בשומרון • בעיר נשלמות ההכנות לשבת ההיסטורית שתאחד את כלל התושבים • כל הפרטים מהמסע של הרבי המעודד את ההתיישבות החסידית בשומרון (חסידים)
כמנהגו בקודש: רגע לפני שהמריא במטוס פרטי לעיירת הנופש בניו המפשייר, עלה האדמו"ר מסאטמר להיכל הישיבה והותיר את הבחורים עם קושיה עצומה בגמרא • אל האדמו"ר התלווה חתנו הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש • ומי קיבל את פניו ביעד? (חסידים)
בהתאם להערכת המצב המבצעית, פיקוד הדרום אישר את פתיחתם של מסלולי טיול בנגב שהיו סגורים לציבור בשל המצב הביטחוני. בצה"ל מבהירים כי חלק משטחי האש יישארו פעילים, ומדגישים כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מראש למניעת סכנת חיים | המשטרה תסייע בסגירת יערות המוכרזים כמסוכנים (צבא וביטחון)
יומי דפגרה היו חלק משגרת היום של תלמידי החכמים כבר מזמן התלמוד, אך אם בתחילה היו אלו ימי חג או ימים המיועדים למלאכה, עם השנים נעשו חלק מימות השנה למועד מנוחה שבו הישיבות יוצאות לפגרות ממושכות - ימי בין הזמנים | מהו אם כך המקור למנהג זה? מיהם חכמי ישראל שקראו לביטולו? ולמה גדולי הדור בדורות אחרונים הזהירו דווקא מפני ביטולו וקראו לקיימו אך מתוך שימת לב לכמה תנאים? | וְקוֹיֵ יְהוָה יַחֲלִיפוּ כֹחַ (עולם הישיבות)
התחממות גלובלית: אמיתי או עוד המצאה פרוגרסיבית? | מי אמר שלגור בעיר מעורבת מחזק את הדת? | למה לא קיימת תופעת אנוסים במגזר הדתילוני? | מה עושים בחופש? | סרטון מרהיב על הפזיולוגיה שתעזור לכם לרדת במשקל | וגם משהו לנשמה (דבר השבוע)
מי אמר שצריך לעמוד בתור לצ’ק-אין, לחפש דרכונים או ליסוע שעות כדי להרגיש חופשה אמיתית? עם כמה שינויים קטנים וזולים, גם הבית שלכם יכול להפוך לווילה מפנקת על חוף ים, כזאת שמעלה חיוך בכל פעם שאתם נכנסים לסלון | הנה הטריקים שהמעצבים לא מספרים לכולם - ואתם יכולים ליישם כבר היום (בית)
בית המשפט הגבוה בלונדון דחה את עתירת קרן ויקימדיה נגד תקנות הסיווג של החוק מעורר המחלוקת, אך הותיר פתח לערעורים עתידיים; ארגוני חופש ביטוי מזהירים מפגיעה בחרויות - והממשלה מתעקשת שמדובר בהגנה על הציבור (בעולם)
צפו בתיעוד מרגעים מיוחדים בצילו של האדמו"ר מסאטמר, בעת שהותו לנופש בניו העמפשיר | במראות קודש נצפה האדמו"ר בתפילות, בנאות דשא, בלימוד התורה, הכנות לשבת קודש ועוד | כן נצפו זקני החסידים לצד ההויז בחור הוגים בתורה בימי מנוחה אלו | סיקור ענק (חסידים)
בחופש הגדול, הורים רבים מוצאים את עצמם מתמודדים עם סירובים, ויכוחים ומאבקי כוח מול הילדים - דווקא כשיש זמן איכות להיות יחד | אבל יש דרך אחרת. בעזרת כלים פסיכולוגיים מבוססי מחקר, שיח אמפתי, יצירת בחירה והצבת גבולות בריאים, אפשר לשכנע את הילדים לשתף פעולה בלי איומים, בלי שוחד ובלי עימותים מתמשכים | נסקור שיטות יעילות, עדינות ובעיקר אנושיות, שיהפכו את ימי החופש לבית הרמוני יותר – גם כשאין סדר יום קבוע (פסיכולוגיה)
איך הופכים את החופש ממילוי זמן למילוי נשמה? יוסי עבדו חושף את הכלים שיאפשרו לכם להשתחרר מדאגות, לחצים ופחדים - ולמצוא את עצמכם מחדש | הכלים שיעזרו לכם לנשום, לשחרר, ולצאת מהחופש עם חיוך פנימי אמיתי, כי חופש זה לא רק גנים וצימרים – זה הזמן לטפל בעצמנו (פסיכולוגיה)
הילדים חוזרים ממוסדות הלימודים ומספרים על החופשות היוקרתיות אליהן נוסעים החברים, כאשר הם אינם מסוגלים לחשוב איך למממן כזו חופשה | מה אומרים לילדים? ומה אומרים להורים השבורים? המטפל מרדכי רוט בטור מיוחד (מגזין כיכר)
גם הכוונות הטובות ביותר עלולות להחמיץ את המטרה כשאנחנו מקשיבים לילד בדרך שגורמת לו להרגיש לא מובן או לא חשוב | פנייה אוטומטית לעצה, הטפת מוסר או השוואה לעצמנו - כל אלו עלולים לשדר דווקא ניכור במקום קירבה | כדי לעזור לילד לפתח ביטחון רגשי ואמון בקשר, חשוב להימנע מההרגלים הללו ולבחור בהקשבה אמפתית, סבלנית ומכילה (פסיכולוגיה)
משווק הנדל"ן חושף מדוע יש אנשים שהוא יסרב למכור להם דירה | לרגל פתיחת בין הזמנים, ריאיון עם האברך מ'כיכר השבת' | כשהנשיא טראמפ מסביר 'מי זאת אישה' | הפרופסור שקיבל תרופה שעלותה 35,000 ש"ח | מה יש לנתניהו בהונגריה | הבריחה מהמשטרה שהסתיימה בקריסת בניין, וגם דבר ראשון טוב ורץ ברשת מפתיע (דבר ראשון)
האדמו"ר מבאבוב-45 שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש 'סקוטסדייל שבאריזונה' | במהלך ימי הנופש נפגש האדמו"ר עם רבנים מקומיים, ואף הניח תפילין לפרחי החסידים שבאו ממרחקים | בהמשך נצפה האדמו"ר עוסק בלימוד התורה הק', ובנאות דשא לרוח היום | צפו בתיעוד מרהיב וסיקור סדר היום והזמנים (חסידים)