אני אדם ביקורתי כלפי עצמי. ולא יודע מה, משום מה, כאשר אני בחופש עם הילדים או עם אשתי, אולי בגלל שאני איתם הרבה, אני פתאום רואה ומסתכל על הילדים: איך הם מתנהגים, ואיך הם צועקים, ואיך הם מדברים, במקום לזרום, לשמוח ולהחליק. ואני לא יכול לשתוק, ואני מעיר, ולפעמים אף בחוזקה, וככה הגלגל ממשיך | מרדכי רוט על האמת המטלטלת של החופשות בבין הזמנים (מגזין כיכר)
התרגשות גדולה שוררת בקרב חסידי ויז'ניץ לונדון בארה"ק, למשמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מלונדון בחר לנפוש לימי מנוחה באווירא דארץ ישראל, ב'הר יונה' | במהלך ימי הנופש ישתתף האדמו"ר בחלק מהאירועים בצילו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שכבר שוהה במקום | כל הפרטים (חסידים)
אחרי שנה עמוסה ומורכבת, הרגע הזה שבו משאירים את השגרה מאחור, נושמים אוויר הרים צלול ומתנתקים - כבר לא מרגיש כמו מותרות, אלא כמו צורך אמיתי. חברת התיירות הוותיקה "שלומי טרוול" (נופש ואירועים בארץ ובחו"ל) מציגה העונה את פסגת הנופש: חופשת קיץ במלון "יערים" שמשלבת רוגע מוחלט להורים, תעסוקה סביב השעון לילדים, ותוכנית אמנותית עשירה במיוחד; ובנוסף, בונוס מיוחד למזמינים: הגרלה על חופשה זוגית במתנה (תיירות)
סערה ציבורית בבריטניה בעקבות מקרה יוצא דופן: מבקש מקלט אפגני, שקיבל הגנה במדינה, יצא לחופשה בת שמונה שבועות במדינה שממנה נמלט | המקרה עורר זעם פוליטי, שר המשפטים: "מהגרים בלתי חוקיים כאלה ודאי צוחקים על תמימותה של הממשלה" (חדשות בעולם)
הסיכוי שאיראן תתקוף אותנו בהפתעה | דודו של הקדוש במונולוג מצמרר: "מתי רק רצה לחזור לישיבה, הוא הביא את הקדושה לצבא" | אם סאטמר אז עד הסוף | עידכונים מהשטח, מה קורה בקאמפים | מהגרים הורסים את ארצות שונאי ישראל (דבר ראשון)
הגוף והנפש זקוקים למנוחה אמיתית - ולא רק כפינוק, אלא ממש כתרופה | מחקרים מראים שחופשה טובה יכולה לשפר את הבריאות, להפחית סטרס, לחדד את החשיבה ולחזק את המערכת החיסונית, הן אינן מותרות אלא הכרח ביולוגי ואנושי (בריאות)
באכסניית הנס-ברייקר התמודדו עם מקום מט לנפול ומוזנח במיוחד | שלל ביקורות גרועות ומחסור במטיילים כמעט גרם למקום להיסגר ולמנהליו לא היה תקציב לשיפוץ | דווקא פרסום האמת הפך את המקום לסיפור הצלחה | "מלהגיד את האמת לא מפסידים" (פרסום)
האם צה"ל מפלה את הרבנים הספרדים בביקור עצורים? | יו"ר 'פורום תקווה' על הצעד הצבאי בו צריך לפעול - ולמה אנחנו לא מנצחים? | מזג האוויר הצפוי והסכנה הגדולה | העיתונאי המסוכן ותיעוד של המרפסת הקורסת | הטעות של הגנב שהובילה לתפיסתו המהירה | והסכנה החדשה בחופים (דבר ראשון)
בני הישיבות, עמלי התורה הקדושה, מחזיקים את העולם בלימודם, ובימים קשים אלו - גם את חטיבות צה"ל הלוחמות בעזה, ביבשה באוויר ובים | למרות שגדולי ישראל לא הורו על ביטול בין הזמנים - השאלה עדיין ראויה להישאל: איך אפשר לצאת לנופש ולטיולים בזמן שחיילינו נלחמים ול"ע נהרגים בעזה? | יצאנו לשאול את בחורי הישיבה - והופתענו מהתשובות שקיבלנו (בין הזמנים, מגזין)
החופש הגדול הוא הזמן המושלם לצאת מהבית, לנשום אוויר צח ולבלות זמן איכות משפחתי בפארקים, גנים ציבוריים ובשטחים פתוחים. אבל מה עושים שם, חוץ מישיבה על ספסל או נסיעה באופניים? הנה 10 רעיונות פשוטים, יצירתיים ומהנים שכל המשפחה תוכל ליהנות מהם בחוץ, בלי צורך בציוד מיוחד (משפחה, מאמע)
בין הזמנים כבר כאן, והלחץ בשיאו: בית מלא בילדים משועממים, תור בלתי-נגמר ליד המקרר, וניסיונות להעיר את כולם לתפילה | בעזרת רעיונות יצירתיים, אפשר להפוך את התקופה המאתגרת הזו - לחוויית גיבוש אמיתית לכל המשפחה | מדריך קצר וקולע שיכניס לכם סדר ושמחה לתוך הבית | לגזור ולשמור (משפחה, בין הזמנים)
איך הופכים את החופש ממילוי זמן למילוי נשמה? יוסי עבדו חושף את הכלים שיאפשרו לכם להשתחרר מדאגות, לחצים ופחדים - ולמצוא את עצמכם מחדש | הכלים שיעזרו לכם לנשום, לשחרר, ולצאת מהחופש עם חיוך פנימי אמיתי, כי חופש זה לא רק גנים וצימרים – זה הזמן לטפל בעצמנו (פסיכולוגיה)