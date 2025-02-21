במהלך השנה הוא אוחז בהגה, מסיע נוסעים לחתונות ולאירועים ומתפרנס כנהג - אך כשמגיעים הימים הנוראים, הרב שימי פריד עומד לפני העמוד באוהל תפילה צפוף ודחוס, ומוליך קהל של מאות מתפללים במשך ארבע שעות רצופות של זעקה, השתפכות הנפש וגעגוע | בשיחה אל הנפש הוא חושף גלריה של תובנות על נוסח התפילה הברסלבאי, מקומה של התמימות בעולם מודרני הישגי, והדרך אל נקודת המרכז של חיינו • צפו (עבודה שבלב)
בירושלים נערך השבוע קונצרט מיוחד לזכרו של החזן הדגול אריה גולדברג ז"ל, במלאות השלושים לפטירתו | החזן אברהם ברנהולץ ביצע לזכרו את היצירה "עקיבא בן מהללאל", של משה קוסוביצקי | אל תפספסו - צפו בתיעוד של חיים דיקמן (חדשות מוזיקה)
אתמול הלך לעולמו עזרא ברנע – מחנך, חזן וחוקר מסורת יהודית: איש שהקדיש את חייו לשימור המורשת המוזיקלית של עדות ישראל ולחינוך דורות של תלמידים וכן למפעל כתביו של הראשון לציון והרב הראשי הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל (דיין האמת)
איך אפשר לטוס לשבת חזנות בחו"ל כשבישראל נמצאים במלחמה? | התפקיד המאתגר כחזן בהלוויות הנרצחים | ביצוע מרגש ל'מי שברך לחיילי צה"ל' | כיצד ילד שגדל במיינסטרים החרדי הפך לחזן בעל שם עולמי? | וגם, נוסחים ומנגינות בארץ ובעולם וכיצד מקרבים את הרחוקים ביותר בערוב ימיהם? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
בראיון מוזיקלי עם יצחק בן ארזה הוא שר ומדגים כיצד הימים הנוראים יכולים להראות פן של קירבה ואהבה | לצד ביצועים מרטיטים של דביקות מתוך המחזור הוא מספר מהיכן הנוסח עליו גדל ואיך הוא משלב אותו בתפילה, למה היה לו כל כך קשה לגשת לעמוד ואיך הוא מתמודד עם אימת הציבור? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
מאיפה הקול נובע ומה היסוד שלו? | אלו הטיפים המעשיים לכל חזן ובעל תפילה | הדגמה מעשית על ההבדל בין שימוש נכון בקול לבין מאמץ שיגרום לך להצטרד | האם פיתוח קול רלוונטי לכל אחד? | הטכניקה של בעלי החיים והדרך לשיר בעוצמה תוך שימוש בעצמות הגוף | צפו ולמדו הכל על פיתוח קול (עבודה שבלב)
לקראת תפילות הימים הנוראים שוחחנו עם שלושה חזנים ותיקים, שניים מהם - בועז יעקובוף ואשר בן דוד | מהו ההבדל בין קהילות בארץ לחו"ל? מה חשוב שכל חזן יחזיק אצלו? ומה צריכים הקהל לדעת רגע לפני התפילות המרגשות | לשמוע אל התפילה (מגזין כיכר)
על דיבור שרק נראה כמשקר | האם שקר שלא תצמח מנו רעה או נזק מותר לכתחילה | 'החומרא' במחזי
כשיקרא לפני מלך מלכי המלכים | שיטתו המחודשת של תוס' הראש ותירוצו המעניין של הגר"ח
קנייבסקי | ועל אילו מילים בתפילה היה מדלג ראש ישיבה נודע (יהדות)
החזן שלמה גליק - גויס גם הוא למילואים כמו עוד אלפים אחרים מכל העדות, החוגים והמגזרים | באופן ספונטני ומרגש במיוחד הוא נשא תפילת מי שברך - ליד עשרות הג'יפים והרכבים המשוריינים וצמוד לשטחי הכינוס של הלוחמים בחזית הדרומית • צפו (חדשות)
"לקחת את המילים ולשיר אותן, מפסידים את העומק בנוסח הרגיל", טוען בעל התפילה הליטאי, הרב איתמר מרינגר, במסגרת ריאיון מרתק על תפילות הימים הנוראים לפי הנוסח הליטאי | האם ניתן להכניס מנגינות חדשות ומי מחליט, וגם: עד כמה החזן צריך להיות דומיננטי וחזק ומה עושים כשהציבור ישן | צפו בפרק 2 (עבודה שבלב)
החזן שהשפיע בעשרות שנים האחרונות על עולם החזנות, בשל קולו הייחודי והנדיר שהרעיד אולמות ולבבות והלחנים המיוחדים שלו, נולד למשפחת חזנים בהונגריה, שם נודע כילד פלא, בהמשך הוא ניצל מהשואה ועלה לישראל | קורות חייו של גדול החזנים שהלך הבוקר לעולם שכולו טוב (דיין האמת)
ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי חיים פרץ ברמן, בנו של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי שלמה זצ"ל, ניגש היום ל'עמוד', ביום היארצייט לאביו | הגרח"פ עבר לפני התיבה במניין הקבוע בביתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי | תיעוד (עולם הישיבות)