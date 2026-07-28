כיכר השבת

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'בתפילה ובזמרה'

כיכר בשיתוף עיריית ירושלים|מקודם
ש

'בתפילה ובזמרה'

כיכר בשיתוף עיריית ירושלים|מקודם

כיכר השבת
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