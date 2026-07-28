ניסים סאאל, נחשב כיום לאחד החזנים הגדולים ביותר בעולם היהודי | מנחם טוקר יצא איתו למסע מרגש שעובר דרך חדר החזרות, הרגעים המותחים מאחורי הקלעים ועד להפתעה גדולה על הבמה | מה באמת קורה מאחורי הקול המטורף שלו? איך הפך למטאור בעולם החזנות בתוך ארבע שנים בלבד? מה הסוד הגדול שלו לשמירה על הקול בכל בוקר? ומה גורם לו לפרוץ בבכי אמיתי באמצע התפילה מול אלפי אנשים? • צפו במפגש המלא (חזנות)
הסדרה הוותיקה לחזנות ולפיוט "בנבל עשור" פותחת את עונתה השביעית עם שורה של שמות מסקרנים: מהחזן נסים סאאל שהפך לתופעה בשנים האחרונות, דרך חזרתו לבמה של יעקב שטארק תחת שרביטו של מאסטרו אלי יפה ועד לערב אנדלוסי בניצוחם של משה לוק ואלעד לוי. כל הפרטים על אירועי הפתיחה שאחרי פורים
ערב יום הכיפורים, החזן אלעזר וינוגרד נתן אמש (שני) ביצוע מרטיט ל"שומע קול בכיות" עם מנחם בריסטובסקי ומקהלת קולות ישראל בניצוחו של יענקל'ה רוטנר, מתוך קונצרט חזנות שנערך באלקנה • צפו בביצוע המלא (חזנות)
"דמות של חסד ויראת שמיים": סיפור חייו של זקן החזנים והפייטנים ר' דוד צבי ז"ל, אשר הקדיש את חייו להפצת המסורת של השירה היהודית המזרחית, לחינוך דורות של חזנים, ולמעשי חסד אינספור בקהילת ירושלים - עדות אישית מפי חתנו, החזן הנודע משה חבושה (דיין האמת)
עם קהל מגוון שכלל ציבור גדול של דתיים לאומיים וחרדים, החזן העולמי איצ'ה מאיר הלפגוט, הצליח לסחוט דמעות מהקהל, כאשר הוא ביצע את 'מי שבירך' לחיילי צה"ל | "כיכר השבת" מגיש לכם את הקטע המלא | צפו (חדשות מוזיקה)
איך אפשר לטוס לשבת חזנות בחו"ל כשבישראל נמצאים במלחמה? | התפקיד המאתגר כחזן בהלוויות הנרצחים | ביצוע מרגש ל'מי שברך לחיילי צה"ל' | כיצד ילד שגדל במיינסטרים החרדי הפך לחזן בעל שם עולמי? | וגם, נוסחים ומנגינות בארץ ובעולם וכיצד מקרבים את הרחוקים ביותר בערוב ימיהם? | צפו בריאיון (עבודה שבלב)
איך נשמע טנור ואיך עושים בריטון? אחד הקולות העוצמתיים בדורנו, החזן ישראל נחמן תורג'מן מטלטל את האולפן בקולו | לתפילות של מי הקב"ה מחכה יותר - של הקרוב או של הרחוק? | מה ההבדל בין בתי הכנסת בארץ לארה"ב? | האם מתאים מנגינות של מוזיקה ועזית וסדרות טלוויזיה בבית הכנסת? | ריאיון מרתק (עבודה שבלב)
מ"מ החזן הצבאי הראשי, החזן דניאל כל טוב, מספר על הרגעים הקשים במלחמה ואיך זה משפיע עליו כשניגש אל עמוד החזן בתפילות הימים הנוראים | ריאיון מיוחד על עולם החזנות המשתנה והדרך לשמר ולשלב את הכל בתפילה | וגם, הילדות בצל גדול החזנים בבית הכנסת המיוחד בהר-נוף, מה המנגינה 'הרגילה' של התפילה ואיך היא משתנית ממקום למקום? | צפו (עבודה שבלב)
לקראת תפילות הימים הנוראים שוחחנו עם שלושה חזנים ותיקים, שניים מהם - בועז יעקובוף ואשר בן דוד | מהו ההבדל בין קהילות בארץ לחו"ל? מה חשוב שכל חזן יחזיק אצלו? ומה צריכים הקהל לדעת רגע לפני התפילות המרגשות | לשמוע אל התפילה (מגזין כיכר)
ההתוועדות של ר' מיילך ברמב"ש ד' 3 | המשבר הפוליט שיאו - גפני אמר "בדיחה" שהקפיצה את המערכת הפוליטית | 30 שנה פטירת הרבי מחב"ד | בכירי העסקנים בסיום מסכת עם נכדו של הגר"ח | המכתב הדרמטי של הרבנים נגד מופעי חזנות ברמת גן | הטישים של האדמו"רים החשים מקאסוב (מעייריב)
אלפים מתושבי ירושלים התכנסו השבת לתפילה מיוחדת בבית הכנסת "מגדל" בשכונת בית וגן, כשלפני התיבה עובר החזן יצחק מאיר הלפגוט בליווי מקהלת "נריע" | צפו בתיעוד בלעדי של התפילה, רגע לפני שקיעת החמה (חרדים, חזנות)
כינוס הענק בצאנז, החשש לניתוחי מתים והטרגדיה בבית שמש, המחמאות של השרים החרדים לנשיא ארה"ב, הציר הספרדי והגוראי בכותל המערבי, האדמו"ר מסאדיגורא מברמץ את בנו בכורו ואירוע החזנות המרגש לזכר החללים והצלת החטופים (מעייריב)
את זה אסור לכם לפספס: ביום חמישי הקרוב, ייערך מופע ייחודי מסוגו ב'היכל שלמה' בירושלים, לזכרו של החזן הבלתי נשכח, ר' בנימין זאב מונק ז"ל | שימו לב, יש הנחה מיוחדת לגולשי 'כיכר השבת', אל תפספסו אותה! • המפיק: "במת המופעים לא תהיה במה סטנדרטית אלא במה מעוצבת עם מיטב הטכנלוגיות הקיימות בשילוב קטעי מולטימדיה מרהיבים" | כל הפרטים והיכן ניתן לרכוש כרטיס (חרדים)
עיריית ירושלים מזמינה את האברכים, בני הישיבות וכל וכל חובבי המוזיקה, לערב הכנה ייחודי ומרגש לקראת ימי הרחמים והסליחות, עם מיטב היצירות, הקטעים והלחנים של החזן ר' בנימין זאב מונק ז"ל בהנחה משמעותית לגולשי כיכר! (תרבות)