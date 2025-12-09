נציגי צה"ל הודיעו למשפחה על השלמת הליך הזיהוי • גודארד ז"ל, בן 73 במותו, נרצח על ידי גא"פ וגופתו נחטפה לעזה • אשתו, איילת, נרצחה גם כן במתקפה על ביתם. הם הותירו ארבעה ילדים ושבעה נכדים • צה"ל דורש מחמאס לעמוד בהסכם ולהשיב את כל החללים (בארץ)
הלילה הושבו 2 החללים האחרונים מניר עוז, כתבנו לוקח אותנו אל המקום, הקולות והזכרונות הכואבים | מה חושבים לעצמם בצה"ל כשהם מגייסים בכוח בחורי ישיבות? | מה עונים לבחור שלא מרגיש סיפוק בלימוד? | התלונה המקוממת של הנשיא שנשלח לכלא | כמה מתח עושה שר הביטחון הישראלי ומה חושב עליו פיטר הגסת (דבר ראשון)
ברקע גל תקיפות בעזה והמתיחות הגוברת בדרום, נערכת ישראל להטיס הלילה את ארונו של חטוף שהיה בידי חמאס. במקביל נחשפו תמונות המצביעות על נוכחות טורקית ברצועת עזה, והמסר הישראלי לארגוני החמושים החמיר: מי שיחצה את "הקו הצהוב" יהפוך למטרה (צבא וביטחון)
חמושים בצפון ניגריה רצחו לפחות 35 בני ערובה מהכפר בַּנְגָה שבמדינת זמפַרַה, אף שמשפחותיהם שילמו את דמי הכופר שנדרשו | על פי הדיווחים, 56 תושבים נחטפו במרץ האחרון מאזור קאורן נאמודה, והכופר שנדרש עמד על מיליון ניירה - כ־655 דולר - לכל חטוף (חדשות, בעולם)
נשיא המדינה נפגש עם אלי שרעבי, שורד השבי של חמאס, לרגל יציאתו לאור באנגלית של ספרו "חטוף" – שיהיה ספר עדות ראשון מהשבי בתפוצה עולמית| הרצוג: "אני מקווה שהמאמץ של ראש הממשלה ושל נשיא ארה״ב, יחד עם הפעילות הבינלאומית האדירה בהובלת המתווכות, יביא לתוצאה להחזרת כלל החטופים" (בארץ)
החטוף טל שהם החוזק 505 ימים בשבי חמאס, וחזר לפני כחצי שנה לארץ - במסגרת עסקת החטופים האחרונה | טל סיפר על המצב הקשה בשבי: "לא ידעתי אם אנחנו נשרוד את זה, אבל אמרתי לעומר "אנחנו עדיין יכולים לנשום" | על רגע השחרור: "לקחתי נשימה עמוקה כדי להרגיש את הטל על העור, זו פשוט חוויה מרוממת" (חדשות)
בתקשורת המקומית בלבנון מדווחים בשעות האחרונות, על מקרה חריג בגבול ישראל - לבנון | על פי הדיווחים כוחות צה"ל חטפו "דייג" מסירתו, מול ראס א-נאקורה שבדרום המדינה, וככל הנראה מדובר בחשוד שהתקרב בצמוד לגבול ונעצר (בעולם)
משפחתו של החטוף רום ברסלבסקי, פרסמה היום קטעים חדשים מהסרטון שפרסם הג'יהאד האיסלאמי המחזיק ברום ברצועת עזה | החטוף זעק: "אין לי חיים, אין לי מים, אין תרופות - אני אמות וישימו אותי בג'ורה של חול" זעק (חדשות)