צה"ל חיסל בתקיפה אווירית ממוקדת במרחב דיר אל בלח את מחמוד פטאיר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור גאפ, שלקח חלק פעיל בפלישת השבעה באוקטובר, החזיק בשבי את רום ברסלבסקי והופיע לעיני כל בטקסי מסירת החטופים (צבא וביטחון)
בריאיון מטלטל חוזר צלם העיתונות הבינלאומי זיו קורן אל רגעי התופת הראשונים, מסביר מדוע הבחירה של התקשורת הישראלית לצנזר תמונות קשות הייתה טעות היסטורית, ומספר על הספר ועל המיצג החדש שהקים | על עוצמתו של העם הזה – דווקא מתוך השברים (דבר ראשון)
במרכז אולם אירועים באור יהודה, תחת חופה מרגשת, עמדו השבוע ספיר כהן וסשה טרופנוב - סביבם עמדו חברים למסע הייסורים – שורדי שבי אחרים | זה לא היה רק סיפור על אהבה שניצחה את השבי, אלא סיפור על מהפך רוחני שהתחיל באוטובוס דומע בדרך לניר עוז, המשיך מתחת למיטה בזמן שהמחבלים בחדר, והסתיים בהצהרה אחת מהדהדת: "יש אלוקים" (בארץ)
הגאון הרב בערל לאזאר רבה הראשי של רוסיה, סידר אמש (ראשון) חופה וקידושין בחתונה של שורדי השבי סשה טרופנוב וספיר כהן שנחטפו לעזה על ידי מחבלי חמאס בטבח השבעה באוקטובר בשנת 2023 ושוחררו • נשיא המדינה יצחק הרצוג בירך בחופה והרב דוד דרוק יו"ר 'כיסופים' בירך אף הוא בחופה ושימש כעד • צפו בתיעוד המרגש (חדשות)
האב השכול הרב אלחנן דנינו, אמר הבוקר, כי הגיע אליו מידע רב מהקבינט בנוגע לחטופים, אך סמוטריץ' איים לפרק את הממשלה אם תבוא עסקה | "הציוצים שלו רצחו את הילדים שלי כל יום מחדש, באתי אליו ללשכתו 'כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום. תפסיק" (חדשות)
השר עמיחי אליהו האשים את אלוף במיל' ניצן אלון בחטיפה ורצח השבויים ברצועת עזה • אלון פרש לאחרונה מתפקידו כראש מפקדת השבויים והנעדרים והאשים את הממשלה | אליהו הגיב: "הקונספציה שלו אשמה בכך שאנשים נחטפו" (צבא וביטחון)
ראש מפקדת השבויים והנעדרים אלוף במיל' ניצן אלון, תקף את ההנהגה המדינית בכנס הרצליה, וטען כי דחיפה להסכמים חלקיים מנעה השבת חטופים מוקדם יותר | הציונות הדתית הגיבה לטענות ואמרה: "לאורך שנתיים של מלחמה, ניצן אלון דחף לכניעה מוחלטת לחמאס ולקמפיין חסר האחריות " (צבא וביטחון)
הוא פרץ לתודעה כשניסה להסביר את המגזר החרדי בתקשורת הכללית וחטף אש | הוא גם ליווה את משפחות החטופים ברגעים הקשים ביותר, וכעת – הרב איצי אקרמן מוציא קליפ חדש וממיס לבבות עם בחורי ישיבה | הרגע שבו נשבר בקומזיץ, על האסטרטגיה של היצר הרע, והתובנה שתישאר אצל החטופים לעד (דבר ראשון)
הדמוקרטיה בקולומביה תחת מתקפה: סרטונים חושפים כיצד טרוריסטים קומוניסטים גררו אזרחים לקלפיות באיומי נשק | למרות ניסיון ההטיה האלים, אבלרדו דה לה אספריילה ניצח ונאלץ לחגוג את היבחרו מאחורי זכוכית משוריינת בשל חשש ממשי מהתנקשות (חדשות בעולם)
מי שונא אותנו יותר, החילונים או הדתיים לאומיים? אריאל שרפר עם התשובה |שיחה עם גידי כהן האיש שמכין את הנוער לגיוס לצה"ל | 'אתה מיוחד' שיחה מרגשת עם הזמר ר' איצי אקרמן | איש הטכנולוגיה אלחנן טוויג עם עצות מעשיות להארכת חיי סוללות הפלפון שלנו | החדשות ההזויות של השבוע עם יוסי חיים מימון (דבר השבוע)