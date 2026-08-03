כיכר השבת

עוד כתבות על חטופים:

סגירת מעגל בעזה

|

מצמרר וקשה לצפיה

||
10

מגיהנום לחופה

||
5

הנשיא בא לברך

||
8

האב השכול תוקף בחריפות

||
40

"צריך לבקש סליחה"

||
1

"40 חטופים נהרגו בשבי"

||
6

חיזוק אדיר

||
5

הבחירות בקולומביה:

||
1

דבר השבוע | התוכנית המלאה

|

בכל העולם מתפללים

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר