גנב רכב נמלט עם מכונית שבה נרדמה ילדה קטנה, בזמן שאביה ירד ממנה לשניות ספורות בלבד. הדיווח הוביל להקפצת כוחות ביטחון גדולים ולפריסת מחסומים נרחבת מחשש מוחשי לאירוע חטיפה. כעבור כ-20 דקות של חיפושים קדחתניים ומרדף, אותרה הילדה לאחר שהגנב הוריד אותה מהרכב ונמלט לעבר עזון (בארץ)
גל מעצרים דרמטי ונרחב בוצע משעות הבוקר ונעצרו חשודים בתיקים חמורים: אחד נעצר בחשד למעורבות בחטיפת חייל צה"ל על רקע פלילי, חשוד פלסטיני רביעי שתקף ופצע רועי צאן ישראלים סמוך למקנה אברהם, ותושב הפזורה הבדואית שנמלט לשטחי A ונלכד כשהוא מסתתר בתוך מחסן בעיירה בית עווא בחשד לגניבות רכב (בארץ)
כולם היו בטוחים שהוא טבע בנהר גועש בסין, עד שמידע מודיעיני חשף את התרמית: איך הפך דייוויד לואיס סנידון סטודנט שנעלם למורה הסודי של קים ג'ונג און? | מסע מטלטל בין פסגות ההימלאיה לצינוק המוזהב של פיונגיאנג | הסיפור שצפון קוריאה ניסתה להעלים ואמריקה לא מצליחה לפתור (מגזין כיכר)
אירוע חריג בנתיב הטיסה מוורשה לנתב"ג: טייס חברת "אלקטרה" לחץ בטעות על כפתור שהפעיל התרעת חטיפה, מה שהוביל להזנקה מיידית של מטוסי קרב והסטת המטוס לקפריסין. לאחר שהטייס הבהיר כי מדובר בטעות אנוש, הוחלט להפנותו לסופיה (תעופה)
כוחות גיוס גדולים באודסה פשטו על מוסך לתיקון תקרים ועצרו את העובד היחיד במקום, תוך שהם מותירים את העסק פרוץ לחלוטין | למרות ניסיונות של עוברי אורח להתערב, העובד נלקח מבלי שניתנה לו האפשרות לנעול את המקום או לאבטח את הציוד והקופה (חדשות בעולם)
כוחות הביטחון סיכלו חולייה של עשרה פלסטינים מהשומרון המזוהה עם ארגון הטרור ׳חמאס׳, שביצעה מספר פיגועי מטען נגד כוחות צה״ל ותכננה לבצע פיגועים קשים נוספים - בהם פיגוע חטיפה נגד יהודי תושב האזור (צבא וביטחון)
שנים לאחר היעלמותו של סוכן ה־FBI לשעבר רוברט לווינסון באיראן, ארגון הביון האמריקאי מחדש את הקריאה לציבור למסור מידע הנוגע להיעלמותו | משפחתו ניהלה מאבק של יותר מעשור לשובו בשלום, תוך שהיא מאשימה את המשטר האיראני בלכידתו ובכליאתו (מעניין)
מוחמד זועבי, בן 24, מדבוריה הואשם בחטיפה וסחיטה של אדם על רקע חוב כספי | לפי כתב האישום, זועבי ואדם נוסף איימו בכמה הזדמנויות על המתלונן כי יפגעו בו אם לא ישלם את החוב, ובהמשך החליטו לחטוף אותו כדי להניעו לשלם | על פי כתב האישום, הוא תקף את המתלונן, חנק אותו והצמיד לגופו מוט ברזל שחומם וגרם לו לכוויות (בארץ)