אירוע אלימות חמור ועליית מדרגה בסכסוכים הפליליים בדרום: משטרת ישראל פתחה בחקירה מואצת בעקבות דיווח על חטיפתו של קטין על ידי אלמונים חמושים. הנער, שהותקף באלימות קשה, אותר בהמשך כשהוא נזקק לטיפול רפואי במרפאה מקומית (בארץ)
בראיון ראשון מאז הפסקת האש, מסביר ראש הממשלה את ההחלטה שקיבל ללא הצבעה בקבינט הביטחוני: "ברגע שעניין המנהרות טופל - לא רציתי הרג וחטיפות של חיילי צה"ל". נתניהו סירב להתחייב כי הממשלה לא תעלה מסים, והעריך שהשקט יישמר: "הם מבודדים ולא יכולים להבריח נשק" (חדשות,פוליטי מדיני)
בתחילת השבוע השיק צה"ל קמפיין פרסומי רחב היקף המתמקד בסיכון לחטיפת חיילים, פועל יוצא של תוכנית רב-שנתית בצה"ל שגובשה בסוף השנה שעברה. הרקע לקמפיין הוא הצטברותם של דיווחים מודיעיניים על ניסיונות לחטיפת חיילים. החשש בצה"ל הוא מפני חטיפת חיילים באמצעות טרמפים ולא במישור המבצעי, המטופל בתוך היחידות