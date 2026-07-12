טיסה פנימית בארצות הברית בחברת לואו קוסט פופולארית קיבלה טוויס מפתיע כאשר אחד הנוסעים גרם לעיכוב בהמראה ובנחיתה ולהעלאת כוח שיטור למטוס בטענה שהאיש "גנב" חטיף מעגלת הדיילים | כך זה הסתיים לבסוף (תעופה)
לאחר שבאירופה נגנבה משאית עמוסה במאות אלפי חטיפי קיטקט, החברה החליטה להחמיר משמעותית את מערך ההגנה על המשלוחים | המערך כולל ליווי של רכבי שטח, מאבטחים בחנויות ואבטחה צמודה למשלוחים מהמשאית ועד למדפים (מעניין)
בשיחה מרתקת בתוכנית 'תהיה בריא עם משה מנס', מזהיר הדיאטן הקליני ד"ר צחי כנען מפני "קפסולות הפלא" שמבטיחות ניסים, מסביר למה תזונה דומה ללימוד תורה, ומעניק טיפ פשוט שישנה את הרגלי האכילה של הילדים שלכם (דבר ראשון)
ענקית המזון שטראוס עלית הודיעה היום (חמישי) על העלאות מחיר של עד 16% למוצרים בתחומי הקפה, השוקולד, מאפים וחטיפים | בחברה מנמקים את העלאות המחיר בשינוי במחירי חומרי הגלם בחצי השנה האחרונה | עדכון המחירים ייכנס לתוקף ב-1 ביולי (צרכנות)
לפינוקים המתוקים הללו, שמקורם בשנות ה-60, יש שני שמות: "חטיפי 7 שכבות" ו"חטיפי קסמים" (או שמא "ריבועי קסם"?). בכל מקרה, אי אפשר להתכחש לעובדה שהם לא רק יפהפיים, אלא גם טעימים בטירוף ומזכירים קצת עוגיות שוקולד צ'יפס. הם מבוססים על ביסקוויטים טחונים שמצופים בחלב מרוכז ממותק דביק, הרבה קוקוס, שוקולד צ'יפס חום ולבן, שבבי פקאן ומלח גס - וכל זה תוך 35 דקות (מתכונים, אוכל)
תנו לנו קערת בייגלה ואנו נאכל אותה לאט ובמתינות, חופן אחד בכל פעם. תנו לנו קערת פופקורן ולא נוכל להירגע עד שנגיע לתחתית. ובעוד שהחטיף הפריך והאוורירי הזה טעים בפני עצמו, התבלינים הנכונים יכולים להקפיץ אותו אותו מ"טעים" ל"מעדן של ממש" והמתכון הזה לפופקורן שום ופרמזן הוא ההוכחה לכך (מתכונים, אוכל)