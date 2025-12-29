פגי פלאנגן, סגנית מושלת מינסוטה ומועמדת מטעם המפלגה הדמוקרטית לסנאט של ארצות הברית, מתמודדת עם ביקורת חריפה לאחר שלבשה חיג’אב בסולידריות עם הקהילה הסומלית | בישיבת קבינט שנערכה לאחרונה אמר טראמפ כי אינו רוצה אנשים סומלים בארצות הברית, אמירה שעוררה תגובות נזעמות (בעולם)
הרשויות באיראן עצרו מארגני מרתון שנערך בדרום המדינה, לאחר שהתפרסמו תמונות של נשים שהשתתפו במירוץ ללא כיסוי ראש | המעצרים בוצעו על רקע ביקורת גוברת מצד שמרנים במדינה, המאשימים את הרשויות בכשל באכיפת החוק המחייב נשים לעטות חיג’אב (בעולם)
איראן סוערת ביממה האחרונה לאחר שברשתות החברתיות פורסם תיעוד לא שגרתי בו נראות שתי נערות ללא חיג'אב מכות את "שומרת החיג'אב" לאחר שזו דרשה מהן ללבוש חיג'אב | לדברי עדי ראייה, הנוכחים במקום עודדו את הנערות במאבקן מול "שומרת החיג'אב" | כל המעורבים והנוכחים נעצרו ונפתחה חקירה בעניינם (העולם הערבי)
משטרת המוסר של איראן חידשה לאחרונה את פעילותה לאחר קרוב לשנה בה נעלמה מרחובות הערים | בנוסף לחידוש האכיפה על עטיית החיג'אב ברשות הרבים, לאחרונה נחקק חוק באיראן המחמיר משמעותית את הענישה על מי שתעז ללכת ברחוב בשיער גלוי (בעולם)
הרג המפגינים באיראן על רקע הפגנות החיג'אב נמשכו גם במהלך השבת האחרונה, ארגון איראני טוען שעד כה נהרגו כחמישים אזרחים על ידי המשטרה. בהפגנות בעד המשטרה האשימו הפעילים את המוחים - "חיילים של ישראל" (בעולם)
בעקבות מות אישה איראנית שלטענת העם האיראני היא נרצחה בכלא, כי לא עטתה חיג'אב, פרצו מהומות ענק ברחבי איראן כנגד משמרות המהפכה | כאות מחאה על מות האישה, נשים הבעירו מדורה ושרפו חיג'אב | צפו בתיעוד (בעולם)