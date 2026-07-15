אלפי צרפתים ניסו לפצח סדרת חידות מורכבת שפורסמה ב-1993 והובילה לפסל יקר ערך | המוצא המאושר פיענח את התעלומה וגילה את ההעתק הקבור באדמה, שהקנה לו את הזכות לקבל את הינשוף המקורי העשוי זהב, כסף ויהלומים בשווי 165 אלף דולר | יוצר החידה לא זכה לראות את הפתרון: הוא נפטר ב-2009 (מעניין)
החידה שלפניכם משלבת גיאומטריה, תעתועים אופטיים ומתמטיקה, ומותירה את הצופים פעורי פה. הטריק הזה מדהים על גבול המעצבן כשהלא הגיוני הופך למציאות, הבלתי אפשרי מתרחש מול העיניים ולאף אחד אין מושג איך עושים את זה (ויראלי)
חברת 'נשיונל גאוגרפיק' פרסמה חידה שגורמת להורים מבוכה רבה. מצד שני, הילדים עולים על הפתרון במהירות. אז לאן האוטובוס נוסע ואיך זה יכול להיות שהקטנים מצליחים לפתור מהר יותר? כל הפרטים (חינוך ילדים, משפחה)