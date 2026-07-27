קארל איזום-מקדניאל 'הסבא' הפך לגיבור של סרטון ויראלי מצמרר בו הוא נראה מועף באוויר על ידי ביזון מול עיני נכדתו | כעת, לאחר ניתוח חירום מורכב, הוא מתייצב מול המצלמות עם מסר שמפתיע את כל העולם (חדשות בעולם)
מסע מרתק אל קצוות הקיום, סודותיהם של יצורי-על כצדפה שנולדה בימי הרנסנס, כרישים ששחו באוקיינוס עוד לפני המהפכה התעשייתית, ולווייתנים הנושאים בגופם צלצלים מהמאה ה-19 כעדות חיה להיסטוריה | דרך מנגנוני ה-FoxO של ההידרה ועמידות החולד לסרטן, נננסה לסקור את הדרך המאפשרת חיים ללא זקנה | זהו מבט פנורמי המשלב בין היצורים הקדומים של המעמקים, האלבטרוסית המבוגרת בעולם וסיפורי הזיקנה המרגשים מהספארי בישראל, בחיפוש אחר תשובה לשאלת הנצח (בעולם)
שימור מוצלח הפך את הפומות למלך החדש של חופי ארגנטינה - אך עימו הגיעו גם תופעות מפתיעות. עם התרבותן באזור הפטגוני, הפומות גילו מקור מזון לא צפוי: קולוניות הפינגווינים | המחקר החדש חושף כיצד שינוי סביבתי וביולוגי יוצר מערכות יחסים חדשות בין טורפים וטרף - וחושף צד חברתי בלתי רגיל אצל אחד מהטורפים הבודדים בטבע (בעולם)
החורף עדיין מדשדש, אבל הקושי לקום בבוקר שקר וחושך בחוץ כבר כאן | בשונה מאיתנו שקמים לעבודה, חיות רבות ממשיכות לישון במהלך החורף או יותר נכון ליפול 'לתרדמת חורף' | למה הן ישנות כל כך הרבה זמן, והאם הן לא שוכחות לאכול? (בעולם)
מחקרים ועדויות היסטוריות מצביעים על כך שכלבים, נחשים, דבורים ובעלי חיים נוספים מתנהגים בצורה חריגה - לפעמים שעות ואף ימים לפני רעידות אדמה הרסניות | כיצד הם מזהים את הסכנה, ומה המדע אומר על "החוש השישי" של הטבע? (בעולם)
מחקר בינלאומי חדש מעלה כי הסחר החוקי בחיות בר מגלגל כ-360 מיליארד דולר בשנה וכולל סחר ב-70,000 מינים, אך פערים חמורים במעקב ובפיקוח חושפים מאות מינים לסכנת הכחדה | החוקרים מזהירים כי מעבר להיבט האקולוגי, הסחר יוצר גם איומי בריאות חמורים כתוצאה מהפצת מחלות, מזיקים ומינים פולשים, וקוראים למערכות מידע וניטור מתקדמות שיבטיחו סחר בר-קיימא (בעולם)
מחקר חדש חושף: לג’ירפה יש רגליים גבוהות לא רק בשביל להגיע למזון בצמרות העצים, אלא כדי להקל על העומס הרב שמופעל על ליבה החזק | המודל החדש כולל יצור דמיוני בשם "אלאפה" ומספק הצצה להתאמה הייחודית של הג’ירפות (בעולם)