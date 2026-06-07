האם הייתם מעזים לטעום מאפה שהמרכיב הסודי שלו הגיע ממומיה קפואה? חוקרים הצליחו להעיר לחיים שמרים ששרדו אלפי שנים בתוך קרחון, והתוצאה היא תגלית מדעית מעוררת תיאבון שמשנה את כל מה שחשבנו על שימור (חדשות בעולם)
היא נמצאת כמעט בכל בית, משמשת אותנו מדי יום, ונראית נקייה לחלוטין. אלא שמתחת לפני השטח מסתתרת לעיתים שכבה של עובש וחיידקים שרוב האנשים כלל לא מודעים לקיומה. לפני נטילת הידיים הבאה שלכם, יש דבר אחד שכדאי לבדוק (מאמע, בית)
כאשר אספקה קריטית של חמצן אזלה ותסמיני הנגיף החלו להופיע, ללוחמי העילית הבריטים נותרה רק דרך אחת להגיע אל האי המבודד ביותר בעולם | בלב האוקיינוס האטלנטי, במרוץ נגד השעון, התבצע חילוץ רפואי הירואי מהאוויר שכמוהו לא נראה (חדשות בעולם)
תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה. במשרד, בגינה הציבורית או בבית הספר - כולם סוחבים את בקבוקי הענק המעוצבים עם הקש המובנה. הם יפים, הם עוזרים לנו לשתות יותר מים, והם הפכו לאביזר האופנה בשנים האחרונות. אבל בזמן שאנחנו דואגים לשתות מספיק, רובנו שוכחים לשאול שאלה אחת קריטית: מה גדל שם בפנים? (בריאות)
מתחת לסף הראייה האנושי מסתתר עולם המהווה שני שלישים מהחומר החי בכדור הארץ, וכעת הוא זוכה לראשונה לבמה מרכזית במוזיאון מדע ייחודי | מוזיאון "מיקרוביה" פורץ את גבולות המדע ומכיר מקרוב את השותפים הסמויים לחיים החיידקים והנגיפים שבלעדיהם לא היינו שורדים (חדשות בעולם)
אתם משפשפים, מחטאים ומבריקים את האסלה, בטוחים ששם שוכן האויב הגדול - אך האמת המדעית מטלטלת בהרבה: במרכז הבית שלכם מסתתר חפץ יומיומי ותמים למראה, שריכוז החיידקים עליו גבוה פי מאות מזה שבשירותים. הגילויים החדשים על מה שקורה בתוך הנקבוביות שלו יגרמו לכם לחשוב פעמיים לפני שתיגעו בו שוב (מאמע, ניקיון)
המעבדה הארצית לבריאות הציבור מודיעה במפתיע על הפסקת בדיקות מי השתייה והים, כולל בדיקות לאיתור חיידקי כולרה וליגיונלה |החשש של גורמי המקצוע: התפרצות מחלות מסוכנות | במשרד הבריאות טורחים להבהיר כי הנושא נמצא בגיונים עם משרד האוצר (בארץ)
לאחר עשור של חיפושים ומסתורין מדעי, חשפו מדענים את הגורם למגפת "התמוססות כוכבי הים" שגרמה להכחדה המונית של יותר משישה מיליארד כוכבי ים לאורך חופי האוקיינוס השקט של צפון אמריקה | המחקר, שפורסם השבוע ב-Nature Ecology & Evolution, מצביע על חיידק הנקרא Vibrio pectenicida כאשם המרכזי (בעולם)
מומחה הכשרות, הרב יוסף דורפמן, טס להודו כדי לפקח על מפעל לייצור מלפפון חמוץ ומציג תיעוד בלעדי • איך מפסטרים את המלפפונים כדי להרוג חיידקים? כיצד צנצנת הזכוכית לא מתפוצצת? ומדוע לא לובשים כפפות? (ספויילר: כי זה לא מהדרין) • צפו בתיעוד מרתק (מעניין)
החיידק מגביר את פעילות המיטוכנדריה - המנגנון שאחראי על ייצור רוב האנרגיה בגוף, אך החוקרים איתרו אותו בעיקר אצל אנשים בריאים. עם זאת, יתכן שבהמשך החיידק ישווק כתוסף תזונה. האם זהו הסוף לדיאטות? לא בדיוק (מחקרים, בריאות)