ניסיתי את הכוחות שלי. מכאן
והלאה, נכנסתי ל"מצב קרב". התחלתי במבצע לחצים ממוקד ויסודי על הנהלת
החיידר. התקשרתי למזכירות ולמנהל פעם, פעמיים, ושלוש. כשראיתי שהטלפון לא מספיק,
הגעתי פיזית למשרד שלו. התיישבתי על הכיסא, הסברתי לו ברגישות רבה (ובקול קצת
רועד) שמוישי שלי הוא ילד עדין מאין כמוהו, נפש רגישה, שזקוק בדיוק, אבל בדיוק,
למגע הקסם ולרוך של הרב'ה פלטיאל (מגזין כיכר)
קבוצה של מלמדים מחיידר ליטאי נחשב ערכו סיור ממושך בעיר חברון ששיאו היה כמובן ביקור במערת המכפלה | הביקור הסתיים בביקורת של אחד המנהלים הרוחניים שהבהיר כי "התורה הקדושה אוסרת לגור פה" והתריע כי "אסור שתחדור לדור הצעיר הלאומיות" (חרדים)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'כיכר' (בריאות)
הגענו לחודש אייר, ותשובה חיובית לא הגיעה.
כל התקופה הזו, כל ההמתנה וההתייצבות בחיידר בכל פעם ועדיין אין תשובה חיובית, זה הרס
לי את הלב. אבל חדוה אמרה משהו שתפס אותי: "תשובה כבר קיבלנו, והיא שלילית. רק
שאנו לא רוצים לקבל אותה" (משפחה, מגזין)
מערכת החינוך החרדית צומחת בקצב מסחרר, ומעמידה את מדינת ישראל בפני אתגר חינוכי, כלכלי וחברתי חסר תקדים. האם מערכת החינוך החרדית יכולה להמשיך להתנהל כעולם נפרד, או שמא השינויים בשוק העבודה, החברה הישראלית והצרכים הכלכליים יאלצו אותה להסתגל? (חרדים, חברה)
מהדיווחים עולה כי הילד ספג מהלומה מילד אחר במה שהוגדר כ"משובת נעורים" | מתנדבי איחוד הצלה שהוזעקו לזירה הקשה בקריית הרצוג מצאו אותו כשהוא ללא הכרה וללא דופק, אולם בחסדי שמים מצבו התייצב לאחר החייאה מוצלחת (חרדים)
מלמדים, דעו נא! יש בעולם אלפי אברכים, וכאלו שכבר מחתנים צאצאים, והם לא מסוגלים לפתוח דף גמרא, הם יושבים ובוהים בגמרא ולא חשים חיבור בגלל הצלקות שהותירו אחריהם המלמדים משיטת 'שתי הסתירות' | חיים רוזנבוים דמע וכתב בתקווה שמי שצריך להפנים - יקרא את זה וילמד לקח לדור הבא, כי את מה שעברנו אי אפשר לתקן (מגזין כיכר)
אני
תפילה - תפילה חמה מעומק הלב | חזרה למסלול, שיגרה ונורמליות | בדרך שהאדם מודד – 'הערכה על מלא' לילדים | הכנה למצווה גדולה
מן המצווה | זהירות שווה זה"ב | וגם
ארוחת בוקר מזינה ואפילו דמי כיס | חינוך לדורות (יהדות)
ילדי החמד מתלמוד תורה 'כלל חסידי' בירושלים, הגיעו השבוע למעונו של המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, עם סיום הזמן ועמידתם בהצלחה גדולה בכל המבחנים על לימודם | הגר"ד האציל עליהם ברכתו, ואחר עברו כל הילדים לפני הראש ישיבה לברכה אישית (חרדים)
ראש ישיבת 'אורחות תורה' וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי שרגא שטיינמן ערך ביקור רב רושם בתלמוד תורה 'חדרי תורה' העומד תחת נשיאותו | הגר"ש השתתף תחילה במסיבת סידור לילדי הת"ת, שם נשא דברים כשלאחר מכן הוא חילק סידורים לילדי החמד | בהמשך סייר הגר"ש בכל הכיתות בתלמוד התורה, ועמד מקרוב אחר עבודת חינוך הילדים בדרך המסורה (חרדים)
כשאני צורח מכאבים הוא כועס עליי ואומר לי: "אם תצעק, אני יעשה לך יותר חזק" אז הייתי שותק, העיקר שכבר יפסיק. זהו אמא, אני לא הולך לשם יותר | נורות האזהרה הבהבו, הילד עבר שינויים - אבל האמא לא שמה לב (הורים)
הסערה שפרצה סביב דבריו של הגר"ד לייבל בנושא החינוך החרדי, לא שקטה והשיח רוחש וגועש סביב הנושא | מי שבגללו פרצה הסערה, הבהיר את דבריו והתייחס לנושא לראשונה בשיחה בפני אברכים ו'בעלי בתים' | 'כיכר השבת' עם התמלול המלא (חרדים)
ממש בהתחלה המלמד הקפיד לפנצ'ר
אותי בכל הזדמנות. זה התחיל מהתעלמות ממני - לא קרה שקיבלתי אישור לענות תשובה שידעתי ושכל כך הייתה לי
על הלשון. ללכת לצלם במזכירות? הוא אף פעם לא נתן לי כשביקשתי. פתק נחת? פעם
בחודשיים כשלא הייתה לו ברירה ולא יכל להתעלם מהחריצות שלי (מגזין כיכר)